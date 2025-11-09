日本人愛用免治馬桶？ 女主播嫌噁心

朝日電視美女主播田中萌外型亮眼。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／綜合報導〕現代化廁所標準配備，很多人會認為「免治馬桶」佔了很重要關鍵角色，以日本為例，現今幾乎普遍到在各大公共場所隨處可見，不過仍有一部分的日本人對免治馬桶的衛生問題產生疑慮。

朝日電視新聞美女主播田中萌日前在節目中曾公開表示，自己不喜歡使用免治馬桶，理由是：「擔心噴嘴衛生問題。」此言論一出，隨即在網路引發「用與不用」爭辯。

日媒《Flash》報導，田中萌上個月26日在《ABEMA的新聞秀》替自己曾說過的話提出個人看法，6月她在節目上提及：「我不會用免治馬桶，因為覺得噴嘴有點噁心。」之後IG湧入私訊抨擊其言論，更有人諷刺她「竟然有沾到便便的主播」惡意言論。

免治馬桶的使用引發討論（圖與新聞事件無關）。（資料照，記者花孟璟攝）

對此，田中萌無奈反擊說：「我真的沒有（指沾到便便！」並對於這件生活議題引發討論，強調是她始料未及的結果。

對於用不用免治馬桶，有人認為使用免治馬桶已是理所當然的事，並說：「如果只用紙擦，反而會擔心清潔不徹底。」拒用者則表示，難以完全信任噴嘴的消毒情況，尤其針對公共廁所，並傾向使用自備消毒用品。

