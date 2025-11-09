自由電子報
評鍾沛君「親一下也不會死」惹議 張雅琴怒發聲

旅美學者陳時奮（翁達瑞）不滿台北市議員鍾沛君評論非洲豬瘟，反嗆鍾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，引發輿論反彈，國民黨團7日召開記者會聲援鍾沛君。（記者塗建榮攝）旅美學者陳時奮（翁達瑞）不滿台北市議員鍾沛君評論非洲豬瘟，反嗆鍾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，引發輿論反彈，國民黨團7日召開記者會聲援鍾沛君。（記者塗建榮攝）

〔記者林南谷／台北報導〕旅美學者陳時奮（翁達瑞）不滿台北市議員鍾沛君評論非洲豬瘟，反嗆鍾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，引發輿論反彈，年代新聞台當家主播「女戰神」張雅琴也無端捲入紛擾。

國民黨團7日召開記者會聲援鍾沛君，黨內立委書羅智強、楊瓊瓔、陳菁徽、王鴻薇、徐巧芯、許宇甄、王育敏、張嘉郡、廖偉翔、林倩綺共同譴責陳時奮惡意攻擊、羞辱曾遭性騷和強制罪的被害人，呼籲民進黨主席賴清德向國人公開說明。

年代新聞台當家主播「女戰神」張雅琴。（翻攝自張雅琴臉書）年代新聞台當家主播「女戰神」張雅琴。（翻攝自張雅琴臉書）

國民黨團副書記長王鴻薇表示，張雅琴在新聞評論說「鍾沛君妳被親一下也不會死」（張雅琴批評鐘沛君在花蓮災情便當之亂時說：「不管是災民或志工，有哪一個人因為沒吃便當餓死嗎？」因此反嗆張），這是作為一個媒體平台該有的角度？要求該評論立即下架，內部應該進行新聞倫理的檢討，並表示會向國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉，台灣珍貴的媒體資源，絕對不能夠讓特定的側翼、名嘴、媒體，傷害女性基本尊嚴。

對此，張雅琴在Threads發聲表示：「我是說律師林智群說的，不是我說的喔。因為，鍾小姐（指鍾沛君）9月30說：花蓮災民沒有因為吃不到便當就餓死～所以林智群律師回應。我們就只是報導。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

