（專訪）賴佩霞老公頭痛就醫緊急開刀 淚崩親訴現況

賴佩霞首場演唱會，老公確定現身力挺。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕賴佩霞正在籌備個人演唱會，其實也想為結縭25年的老公謝志鴻慶祝78歲生日，未料上月初謝志鴻身體不適緊急開刀，遇上突如其來的意外狀況，她受訪語氣平靜，仍難掩對另一半的擔心與牽掛。

賴佩霞透露，她上月初在海外工作時，其實謝志鴻突然頭痛就醫，緊急接受腦部手術，「我先生是突然頭痛，當天檢查就做了MRI，結果發現要立刻開刀。」

賴佩霞與老公謝志鴻結婚25年。（記者王文麟攝）

等到賴佩霞趕回台灣時，謝志鴻的手術已經完成，醫師研判可能是先前頭部有撞擊留下的後遺症，不過她卻笑虧另一半，「他可能也搞不清楚什麼時候撞到頭的。」

賴佩霞不忘誇讚：「台灣的醫療真的很厲害！」透露老公術後恢復良好，「我先生現在越來越可愛，我都開玩笑說，手術後腦子變得愈來愈好了！」總是給人優雅形象的賴佩霞坦言，前陣子也為此焦慮淚崩，認了洗澡時最適合宣洩自己的情緒。

賴佩霞回應老公的復原狀況，坦言曾經焦慮淚崩。（記者王文麟攝）

賴佩霞透露，月底老公確定會到場欣賞她人生的首場演唱會。至於謝志鴻最愛聽她唱哪首歌？賴佩霞甜蜜回應：「我只要唱歌，他就會很開心。我記得他當年跟我求婚時，我就是在唱《我願意》。」預告演唱會將特別重現這首意義非凡的定情曲。

