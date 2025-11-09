自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）不是郭台銘！賴佩霞重逢31年前那個男人 驚人緣分曝光

賴佩霞重返歌壇，將舉辦首場大型個唱。（記者王文麟攝）賴佩霞重返歌壇，將舉辦首場大型個唱。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕出道多年的賴佩霞將在台北舉辦人生首場大型個唱，除了老公及家人全力支持，經紀人董子穆也是功不可沒。其實她的經紀人董子穆年輕時也是歌手，兩人早在31年前就在工地秀同台，相隔多年再次合作，董子穆也直說是非常難得的緣分。

賴佩霞當年懷孕時，就在工地秀與現在的經紀人董子穆同場。（尚時代文創娛樂提供）賴佩霞當年懷孕時，就在工地秀與現在的經紀人董子穆同場。（尚時代文創娛樂提供）

賴佩霞擁有作家、演員與心靈導師等多重身分，還曾搭檔郭台銘參選副總統。其實她當年正是以歌手出道，曾發行4張個人專輯，精通國語、台語、西洋歌曲還有許多經典老歌。

賴佩霞當年是歌手出道，未來不排斥繼續推出新歌。（記者王文麟攝）賴佩霞當年是歌手出道，未來不排斥繼續推出新歌。（記者王文麟攝）

這兩年賴佩霞因為參與民歌演唱會，與董子穆再次相逢，兩人更決定一起合作，對於回歸歌手身份，她表示：「我的未來有無限的可能性，我就跟我的經紀人說，我會是個全力配合的歌手。」透露對於歌唱事業，不排斥任何可能性，也計劃推出新歌。

賴佩霞暢聊與經紀人當年的緣分。（記者王文麟攝）賴佩霞暢聊與經紀人當年的緣分。（記者王文麟攝）

賴佩霞「總會有個人」演唱會11月30日將在台北花漾展演空間登場，她說：「眼前有什麼事情我就把它做好，人生就是要那麼精彩。」她特別邀請知名設計師潘怡良設計四套戰袍，透露會邀請神秘嘉賓助陣。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中