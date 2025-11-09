（專訪）不是郭台銘！賴佩霞重逢31年前那個男人 驚人緣分曝光

賴佩霞重返歌壇，將舉辦首場大型個唱。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕出道多年的賴佩霞將在台北舉辦人生首場大型個唱，除了老公及家人全力支持，經紀人董子穆也是功不可沒。其實她的經紀人董子穆年輕時也是歌手，兩人早在31年前就在工地秀同台，相隔多年再次合作，董子穆也直說是非常難得的緣分。

賴佩霞當年懷孕時，就在工地秀與現在的經紀人董子穆同場。（尚時代文創娛樂提供）

賴佩霞擁有作家、演員與心靈導師等多重身分，還曾搭檔郭台銘參選副總統。其實她當年正是以歌手出道，曾發行4張個人專輯，精通國語、台語、西洋歌曲還有許多經典老歌。

賴佩霞當年是歌手出道，未來不排斥繼續推出新歌。（記者王文麟攝）

這兩年賴佩霞因為參與民歌演唱會，與董子穆再次相逢，兩人更決定一起合作，對於回歸歌手身份，她表示：「我的未來有無限的可能性，我就跟我的經紀人說，我會是個全力配合的歌手。」透露對於歌唱事業，不排斥任何可能性，也計劃推出新歌。

賴佩霞暢聊與經紀人當年的緣分。（記者王文麟攝）

賴佩霞「總會有個人」演唱會11月30日將在台北花漾展演空間登場，她說：「眼前有什麼事情我就把它做好，人生就是要那麼精彩。」她特別邀請知名設計師潘怡良設計四套戰袍，透露會邀請神秘嘉賓助陣。

