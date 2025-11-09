自由電子報
娛樂 最新消息

虞書欣亮色造型惹怒泰國 哀悼期現身被轟「超不尊重」

虞書欣赴泰國出席活動，身穿藍色禮服亮相，被批無視王太后詩麗吉哀悼期。（翻攝自微博）虞書欣赴泰國出席活動，身穿藍色禮服亮相，被批無視王太后詩麗吉哀悼期。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國女星虞書欣最近風波不斷，先是家族被爆捲入放高利貸、官商勾結等爭議，又被同業指控霸凌，一度神隱2個月，連新劇《一念江南》都被迫停拍。雖然後來試著以廣告照「試水溫」，卻仍被網友狂酸「臉皮好厚」。直到最近新歌上線，加上與何與主演的新劇《雙軌》即將播出，她才重新出現在公開場合。

虞書欣選在泰國亮相，並以平台代言人身分出席海外分享會，替新戲宣傳。原本去年她在泰國拍攝部分戲份時還遇上強震，所幸劇組平安，如今再度回到當地，卻因造型和互動方式惹出新一波爭議。

虞書欣赴泰國出席活動，身穿藍色禮服亮相，被批無視王太后詩麗吉哀悼期。（翻攝自微博）虞書欣赴泰國出席活動，身穿藍色禮服亮相，被批無視王太后詩麗吉哀悼期。（翻攝自微博）

虞書欣赴泰國出席活動，身穿藍色禮服亮相，被批無視王太后詩麗吉哀悼期。（翻攝自微博）虞書欣赴泰國出席活動，身穿藍色禮服亮相，被批無視王太后詩麗吉哀悼期。（翻攝自微博）

泰國日前正處於王太后詩麗吉過世後的30天哀悼期，政府甚至宣布禁止公共娛樂活動。虞書欣卻穿著閃亮藍色、亮色系禮服現身，被不少泰國網友批「不尊重」，雖然她在台上用泰語自我介紹，還清唱了一小段泰語歌，展現誠意，但全程仍高度依賴翻譯，互動時間不長，立刻被拿來跟「宿敵」趙露思比較。

趙露思當年到泰國活動時，準備了長達5分鐘的泰語與粉絲交流，被讚真誠。而虞書欣這次的表現，被酸是「資本大小姐」依舊擺架子。甚至直播聊天室滿滿都是「Esther Yu Bully」、「Shame on Esther Yu and her fans」等字句，抵制聲不斷。

