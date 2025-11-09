女星當CEO操到住院急開刀 膏肓肌黏死「全身傷痕」嚇壞眾人

文汶入院動手術，老公吳皓昇全程相伴。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕文汶最近把自己操到出事，她自創天然植萃品牌「猴爺」當CEO，雙11前夕忙到幾乎沒睡，長期過勞讓膏肓肌纖維嚴重沾黏，痛到連呼吸都不太舒服，最後只能緊急住院動「針刀微創手術」，把沾黏組織剝開才得以喘口氣。

手術雖然順利，但文汶帶著一身「英雄傷痕」出院休養，看起來超驚人。她反倒很豁達，還說那是為產品打拚的「最美麗的記號」，覺得一切都值得，這趟突發狀況，最讓文汶感動的就是老公吳皓昇。

吳皓昇這陣子正準備投入民視八點檔《豆腐媽媽》，行程滿到爆，但他照樣放下手邊工作，抓緊進劇組前的最後空檔，把文汶拉去處理手術、跑流程、顧到她平安無虞，才放心回去拍戲。文汶甜喊：「老公真的是我的鋼鐵後盾。」

文汶也坦言，這次真的被身體狠狠提醒，要好好休息，不然再拼下去連她自己都怕撐不住。現在只能乖乖停工養傷，等完全復原後再回到工作崗位。

