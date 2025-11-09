自由電子報
娛樂 最新消息

章廣辰闖進更生人早餐店 首日就被反鎖廁所

章廣辰（中）在《舊金山美容院》到更生人門市上班 立刻遇到不配合的員工及客訴。（TVBS提供）章廣辰（中）在《舊金山美容院》到更生人門市上班 立刻遇到不配合的員工及客訴。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕章廣辰在TVBS影集《舊金山美容院》透過拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。

連晨翔、章廣辰劇中先後進入聘用更生人的特殊門市「日初店」。章廣辰甫進店門，就遇上有前科、挾帶怨氣的員工賴東賢、陳彥廷、洪浩倫的嗆聲，還遭三人反鎖在廁所，一路經歷各種刁難、客訴跟偷錢危機，令人好奇章廣辰與連晨翔該如何獲得「日初三人組」的信任。

章廣辰在《舊金山美容院》擔任早餐店店長，每天上班挑戰不斷。（TVBS提供）章廣辰在《舊金山美容院》擔任早餐店店長，每天上班挑戰不斷。（TVBS提供）

連晨翔在《舊金山美容院》幻想自己是在江湖打滾的梟雄。（TVBS提供）連晨翔在《舊金山美容院》幻想自己是在江湖打滾的梟雄。（TVBS提供）

為了呈現角色「江之浩」擁有闖蕩江湖的豐富經歷，連晨翔穿上「吊嘎」（無袖背心），在燒著火的廢棄工廠，從下午一路拍攝武打戲，飛踢、扭打、自高處跳下等樣樣來，全身都是汗水，他說：「是之浩的幻想，所以玩得很開心。加上那天是殺青，更讓我印象深刻。」聊到展現霸氣、凶狠的訣竅，讓連晨翔回想求學時期曾跟著同學回家跳過八家將，感受「橫著走」的氣場，也給他靈感：「就是相信自己、專心投入。」

連晨翔（右）在《舊金山美容院》以新員工身分 進入早餐店工作。（TVBS提供）連晨翔（右）在《舊金山美容院》以新員工身分 進入早餐店工作。（TVBS提供）

章廣辰飾演極力想翻身的日初店末代店長，初到陌生門市就要擔起拯救計畫。問及章廣辰面對陌生環境，該如何打破僵局？章廣辰表明自己不會刻意熱絡：「我會順其自然，聽對方說話就好。若真的聊不起來，冰著就好，何必硬要破。」陳彥廷這次扮演逞兇鬥狠的「羅大勇」，對章廣辰則有不同的「火熱」評價，除了感謝杜政哲導演把角色交給他，也很謝謝章廣辰主動約大家一起讀本，幫助自己更理解每一場戲。

陳彥廷（左）、洪浩倫在《舊金山美容院》分別飾演早餐店員工羅大勇與小俊。（TVBS提供）陳彥廷（左）、洪浩倫在《舊金山美容院》分別飾演早餐店員工羅大勇與小俊。（TVBS提供）

賴東賢在《舊金山美容院》飾演早餐店店員「阿肥」 對新來的店長章廣辰十分反感。（TVBS提供）賴東賢在《舊金山美容院》飾演早餐店店員「阿肥」 對新來的店長章廣辰十分反感。（TVBS提供）

「日初三人組」的賴東賢，提到當初知道要在早餐店工作，內心「超級無敵慌張」，因為不諳廚藝的他，平時屬於「炸掉廚房」的類型，最拿手的料理是「泡麵加一顆蛋」。不過在拍完《舊金山美容院》後，他很自信地喊：「我會煎蛋！還有果醬抹吐司喔！」至於在早餐店工作一事，相較於不擅廚藝的賴東賢，陳彥廷因學生時期最常愛待在早餐店，很常觀察他們的步驟，因此在拍攝現場看到煎台，感到十分熟悉。

連晨翔（右）、章廣辰在《舊金山美容院》計畫透過更生人門市 進行反擊的第二步。（TVBS提供）連晨翔（右）、章廣辰在《舊金山美容院》計畫透過更生人門市 進行反擊的第二步。（TVBS提供）

《舊金山美容院》精彩劇情，每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12月起中視將接續播出。海外觀眾亦可透過愛奇藝國際版APP同步收看。

