娛樂 日韓

手滑上傳「女性名單＋價碼」！韓男星道歉退演 經紀公司急切割

南韓演員金駿永在私人IG「手滑」上傳一張寫有多名女性姓名及金額的紙張，引起外界質疑其曾出入聲色場所，慘遭經紀公司解約。（圖翻攝自IG/@jjun___0）南韓演員金駿永在私人IG「手滑」上傳一張寫有多名女性姓名及金額的紙張，引起外界質疑其曾出入聲色場所，慘遭經紀公司解約。（圖翻攝自IG/@jjun___0）

〔即時新聞／綜合報導〕以音樂劇《拉赫曼尼諾夫》、《莫札特傳》走紅的南韓39歲演員金駿永（김준영），正值事業高峰之際，卻因在私人IG「手滑」上傳一張寫有多名女性姓名及金額的紙張，引起外界質疑其曾出入聲色場所。最終，他在7日承認不當行為，宣布退出所有正在演出的作品，經紀公司也同步火速解約。

綜合韓媒報導，事件起於金駿永在私人帳號分享一張照片，白紙上整齊列出多位女性的名字，後方附有不同數字，被網友質疑是「陪酒或性服務價目表」，截圖迅速擴散至韓網論壇。由於金駿永過去以文青、感性、專注舞台形象吸粉，這張照片曝光後，網友反應驟變，批評聲量瞬間炸裂。

金駿永經紀公司起初急忙滅火，發聲明強調：「金駿永並無涉及任何非法行為。」但網路輿論不買帳，大量留言質疑公司說法避重就輕。沉寂數日後，金駿永本人於7日於IG發布親筆道歉聲明，坦言「因自己認知不足做出不當行為」，並表示所有責任由他承擔。他同時向劇組、製作方與支持他的觀眾、粉絲致歉，強調會深刻反省。

金駿永所屬經紀公司立場也隨即急轉彎，宣布與他正式解約，並將他全面退出所有正在進行及已排定的演出作品。多部舞台劇將被迫重新選角，製作單位也面臨臨時重排的壓力。

目前，南韓警方已介入，正釐清該場所是否涉及《性交易防止法》等違法情事。若查證屬實，金駿永恐面臨刑事責任。

