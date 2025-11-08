老公不要看！曾沛慈手抖又腿軟 450萬超閃鑽戒畫面曝光

曾沛慈開場坐著鞦韆「從天而降」。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾沛慈今晚在台北流行音樂中心開唱，舉辦「關於愛這件事」台北站，門票完售吸引超過4000名粉絲力挺，開場她身穿白色禮服，坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女般從天而降。

曾沛慈首度在北流開唱，難掩緊張心情。（記者王文麟攝）

她選唱《搶先看》華麗登場，接著率領舞者嗨跳《黑框眼鏡》，接著選唱演唱會主題歌《關於愛這件事》。心情雀躍的曾沛慈，笑曝自己緊張到手抖又腿軟，「讓我冷靜一下，我剛剛唱到我手在抖！」

曾沛慈佩戴450萬的珠寶上陣。（寬宏藝術提供）

曾沛慈共佩戴了價值台幣450萬的珠寶登台，小露香肩與粉絲探索「愛」這件事，不忘甜蜜放閃，透露前陣子第一次跟「愛的人」去看演唱會，原來是跟老公去看偶像孫燕姿開唱。

曾沛慈唱進北流，超過4000名粉絲力挺。（記者王文麟攝）

當唱到《連鎖反應》、《下週同樣時間》，曾沛慈再次挑戰舞蹈，其中與男舞者有親暱的互動戲碼，讓她忍不住笑喊「老公不要看。」除了勁歌熱舞，曾沛慈也選唱《慷慨》、《不過失去了一點點》等抒情夯曲，唱出愛情裡的無奈與掙扎，她動情說：「有時候我們都在愛裡迷路，但沒關係，因為那也是愛的一部分。」

