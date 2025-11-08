自由電子報
娛樂 最新消息

闊別高雄30年！60歲郭富城升格三寶爸 喜悅心情全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天王郭富城首度唱進高雄巨蛋，今明兩天舉辦「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」，上月才升格「三寶爸」的他開心笑說：「我覺得35年了，我的中文還是沒有進步，但反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我。」難掩喜悅心情。

郭富城首度在高雄巨蛋開唱。（讀者提供）郭富城首度在高雄巨蛋開唱。（讀者提供）

郭富城稍早總彩與工作人員一起拜拜，現場更準備了香港文化中特有的「烤乳豬」，祈求演唱會一切順利平安，天王從拿香、燒紙錢到切乳豬，每個環節都不馬虎，顯見他對演出的重視。

開場郭富城以巡演主題曲《EXIT》揭開序幕，相隔30年天王終於回到高雄，他笑問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，天王嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」

出道35年繼續在台灣演出，郭富城感謝歌迷的支持與鼓勵。剛過60歲生日的他，依舊維持超強體力，揮汗帶來多首唱跳演出，擦汗時他自嘲：「雖然年紀有點『成熟』，但我還是很注重外表的，這樣擦一下看起來比較乾淨一點吧。」

郭富城嘴甜向台灣粉絲告白。（讀者提供）郭富城嘴甜向台灣粉絲告白。（讀者提供）

郭富城更感嘆當年在台灣宣傳真的很辛苦，「值得啦，不然也不會有現在站在這裡的郭富城」，現場熱情粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回應：「吻我，不要問我。」掀起全場尖叫。

