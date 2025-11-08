才爆出軌不倫！19歲今森茉耶未成年飲酒被抓 東映、朝日電視台火速開鍘

今森茉耶先後爆出不倫戀、未成年飲酒，今遭節目除名、公司解約。（翻攝自GROVE株式会社官網）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本19歲新生代女星今森茉耶爆出未成年飲酒醜聞，確定遭朝日電視台特攝劇《第一戰隊五獸者》除名，所屬經紀公司Seju今（8日）也宣布解除合約，重創演藝前途。官方聲明指出，她在未滿20歲時飲酒已屬嚴重違約，即日起解約；朝日電視台與製作公司東映同步宣布她退出節目。

今森茉耶2006年出生於宮崎縣，爾後透過TikTok走紅，2023年奪下「Miss Magazine」冠軍，隔年登上《週刊Playboy》展開寫真事業，被譽為次世代潛力女星。今年2月，她在《第一戰隊五獸者》中飾演「一河角乃」成為系列首位女性黑戰士，人氣扶搖直上。

不料，今森茉耶9月被爆出與41歲已婚替身演員淺井宏輔的不倫戀情，同時還與職業足球員道脇豐交往，陷入雙重戀情風暴，當時經紀公司僅表示「確認事實中」，豈料才不到2個月竟又捲入飲酒爭議，形象雪上加霜。

對此，經紀公司Seju宣布經確認今森茉耶未滿20歲飲酒，已屬嚴重違約，雙方即日起解除合約；不僅如此，《第一戰隊五獸者》劇組也證實，今森茉耶將從節目中消失，戲份將由編劇臨時修改補位，朝日電視台與製作公司東映強調，為維護社會觀感與遵守法令採取緊急處置。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

