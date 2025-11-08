趙露思合約糾紛落幕？ 業界爆新東家「砸重金打造15人團隊」拱她登頂

〔記者蕭方綺／綜合報導〕《許我耀眼》再達人氣高潮的趙露思去年底和經紀公司「銀河酷娛」鬧翻，但明天（9日）將迎來27歲生日的她近期喜事連連，不僅在生日前夕於成都舉辦免費的「思念如面」慶生見面會，今更宣布工作室正式回歸，象徵與原經紀公司「銀河酷娛」的合約糾紛終於有了突破性進展。

趙露思憑《許我耀眼》再達人氣高潮。（LINE TV提供）

趙露思工作室今日在微博發文表示：「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發」，同時釋出她主演的新劇《許我耀眼》的拍攝花絮，形容她「在角色中突破自我，用行動詮釋年輕演員的執着與擔當」。貼文一出立即引發粉絲狂歡，不少鐵粉留言「恭迎露皇回歸！」

外界觀察到工作室的官方帳號已刪除過去的「銀河酷娛」聯絡資訊與電郵地址，簡介欄也改成空白，IP顯示地更更新為她的家鄉四川。業內人士研判，這意味趙露思已正式脫離舊東家，接下來將全面啟動個人商務與新作品計畫。

同時，坊間熱傳她將加盟阿里大文娛今年更名後的「虎鯨文娛」，該公司旗下包括優酷、大麥等娛樂平台。雖然趙露思尚未親口證實，但「虎鯨文娛」總部大樓外的超大LED螢幕近日不斷播放她主演的代表作片段，還替她宣傳生日會，被視為「提前迎新」的明確信號。

趙露思的合約糾紛暫時告段落。（翻攝自IG）

據傳，「虎鯨文娛」為迎接趙露思，特別成立新經紀部門，配置多達15人的專屬團隊，從造型、宣傳、法務到品牌合作一條龍打造，優酷戲劇資源也將優先傾向她，全力推升她邁向事業巔峰。今晚的成都生日會，被認為將是她「重啟新章」的正式起點。

