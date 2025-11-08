自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙露思合約糾紛落幕？ 業界爆新東家「砸重金打造15人團隊」拱她登頂

〔記者蕭方綺／綜合報導〕《許我耀眼》再達人氣高潮的趙露思去年底和經紀公司「銀河酷娛」鬧翻，但明天（9日）將迎來27歲生日的她近期喜事連連，不僅在生日前夕於成都舉辦免費的「思念如面」慶生見面會，今更宣布工作室正式回歸，象徵與原經紀公司「銀河酷娛」的合約糾紛終於有了突破性進展。

趙露思憑《許我耀眼》再達人氣高潮。（LINE TV提供）趙露思憑《許我耀眼》再達人氣高潮。（LINE TV提供）

趙露思工作室今日在微博發文表示：「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發」，同時釋出她主演的新劇《許我耀眼》的拍攝花絮，形容她「在角色中突破自我，用行動詮釋年輕演員的執着與擔當」。貼文一出立即引發粉絲狂歡，不少鐵粉留言「恭迎露皇回歸！」

外界觀察到工作室的官方帳號已刪除過去的「銀河酷娛」聯絡資訊與電郵地址，簡介欄也改成空白，IP顯示地更更新為她的家鄉四川。業內人士研判，這意味趙露思已正式脫離舊東家，接下來將全面啟動個人商務與新作品計畫。

同時，坊間熱傳她將加盟阿里大文娛今年更名後的「虎鯨文娛」，該公司旗下包括優酷、大麥等娛樂平台。雖然趙露思尚未親口證實，但「虎鯨文娛」總部大樓外的超大LED螢幕近日不斷播放她主演的代表作片段，還替她宣傳生日會，被視為「提前迎新」的明確信號。

趙露思的合約糾紛暫時告段落。（翻攝自IG）趙露思的合約糾紛暫時告段落。（翻攝自IG）

據傳，「虎鯨文娛」為迎接趙露思，特別成立新經紀部門，配置多達15人的專屬團隊，從造型、宣傳、法務到品牌合作一條龍打造，優酷戲劇資源也將優先傾向她，全力推升她邁向事業巔峰。今晚的成都生日會，被認為將是她「重啟新章」的正式起點。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中