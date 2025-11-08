自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金佳垠、朴星垠「雙垠組合」成球迷焦點！桃氣女孩首度跨界職棒應援

〔記者林欣穎／台北報導〕「2025 桃園亞洲職棒交流賽」昨（7）日在桃園棒球場盛大登場，今年除了三國職棒隊伍交流引發矚目外，最吸引全場「嬌」點的，莫過於三國啦啦隊以及「Peach Girls 17LIVE桃氣女孩」首度跨界棒球場演出，甜美、青春、活力滿滿的表現，讓桃園主場瞬間成為最閃亮的舞台。

人氣啦啦隊朴星垠（左起）、陸筱晴、卉妮球場相見歡。（影響力動能提供）人氣啦啦隊朴星垠（左起）、陸筱晴、卉妮球場相見歡。（影響力動能提供）

這支來自職業排球聯盟的啦啦隊首次踏上紅土，許多女孩都難掩興奮神情，紛紛直呼：「這是難忘的體驗！」來自17LIVE桃氣女孩的韓國人氣啦啦隊朴星垠和樂天女孩卉妮，兩人外型相似度極高，並肩出場時瞬間引爆話題，粉絲直呼：「根本姊妹！」兩人相見歡時害羞對視，互誇對方漂亮。

今天現場「雙垠組合」同樣成為全場亮點，來自韓國的金佳垠與朴星垠於下午粉絲見面會同台，這也是兩人首次在台灣正式合體演出，星垠更是將自己的台灣首秀獻給亞洲職棒交流賽，現場粉絲熱情應援，尖叫聲此起彼落。許多球迷表示：「看到雙垠同台太幸福！」、「希望她們能常駐台灣！」

17LIVE桃氣女孩首度跨界與樂天女孩合作演出。（影響力動能提供）17LIVE桃氣女孩首度跨界與樂天女孩合作演出。（影響力動能提供）

身兼樂天女孩與17LIVE桃氣女孩的舞蹈總監陸筱晴則表示，這次能讓兩支桃園在地啦啦隊同台演出，是一件很特別的事，陸筱晴說：「桃園職業運動團隊之間的合作，代表一種新的開始，讓不同領域的啦啦隊彼此交流、相互支持，這樣的跨界對城市運動發展和啦啦隊經濟都有正面意義。」同樣具有兩隊女孩身分的穎樂也說，兩隊女孩其實都熟悉，合體演出就像是一家人一起上場，希望觀眾能感受到她們的默契與能量。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中