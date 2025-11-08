自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《96分鐘》上映七七四十九天！王柏傑終於回來上班：林柏宏叫我別混了

《96分鐘》劇組舉行謝票記者會。（華影國際提供）《96分鐘》劇組舉行謝票記者會。（華影國際提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《96分鐘》累積票房突破2億元大關，榮登2025年度國片冠軍，由於王柏傑先前在澎湖拍戲，到了上映第7周才回來宣傳，今天（8日）是他第一次與《96分鐘》劇組出席記者會，林柏宏先前還曾傳訊給他，幽默叫他來宣傳：「你還不來上班，不要再混了」，盼一同共襄盛舉。

《96分鐘》成功突破2億票房，是今年國片票房冠軍。（華影國際提供）《96分鐘》成功突破2億票房，是今年國片票房冠軍。（華影國際提供）

為實現對粉絲的承諾，《96分鐘》今日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。全台限量四場的《96分鐘》謝票見面會開賣即秒殺，一分鐘內全數完售，不少粉絲在網路上求讓票，見面會現場氣氛更是熱烈沸騰，主創團隊一登場宛如偶像團體，與觀眾擊掌互動嗨翻全場。

呂雪鳳（左起）、林柏宏、宋芸樺在《96分鐘》中是一家人。（華影國際提供）呂雪鳳（左起）、林柏宏、宋芸樺在《96分鐘》中是一家人。（華影國際提供）

這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體，王柏傑笑說：「柏宏一直念我不工作，我那時候才從澎湖回來，第7周才加入宣傳，在台中聽到滿場蠻震撼，那時候原本想說不會破兩億，現在真的覺得很感動，謝謝一直支持我們的粉絲。」林柏宏再爆料，其實有不少影迷詢問他「柏傑會不會來」，王柏傑也說：「他（柏宏）是真的有傳簡訊給我，『你還不來上班，你不要再混了』，但我在澎湖啊！」林柏宏表示，自己不是想逼王柏傑回來工作，而是希望開心的事情能一同參與。

王柏傑（左）、姚以緹在《96分鐘》飾演夫妻，今天一同出席記者會。（華影國際提供）王柏傑（左）、姚以緹在《96分鐘》飾演夫妻，今天一同出席記者會。（華影國際提供）

王柏傑出道多年，這是他第一部破億的電影，他有感而發，表示收到很多來自粉絲的小卡片，「我每個都有打開，真的很用心欸他們，他們都是美術小天才，看到文字超感動，非常感謝他們。」林柏宏則說，有些粉絲每周都來參加映後，但後來跑到都認識了。

《96分鐘》入圍金馬獎最佳攝影、視覺效果、美術設計、動作設計、音效等5項技術類獎項，林柏宏雖然是遺珠，不過他說：「我們武術指導昰顥也有入圍動作設計，感覺我也有入圍的感覺。」與林柏宏有對手戲的蔡凡熙笑說：「代表我們執行的很好，我們沒有執行好，他也不會入圍，我們也沾一點光。」王柏傑一聽笑嗆：「你很敢講。」

《96分鐘》林柏宏（左）、宋芸樺一同出席記者會。（華影國際提供）《96分鐘》林柏宏（左）、宋芸樺一同出席記者會。（華影國際提供）

宋芸樺前兩天才從美國抵台，一下機就收到導演洪子烜通知票房破2億，非常開心。她透露，前陣子在洛杉磯待了1個多月，在美國的朋友都說很想看，她還開玩笑說：「像是我的一些好萊塢巨星朋友們啊，比如說我老公萊恩葛斯林也很想看。」希望電影能到更多地方放映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中