《96分鐘》上映七七四十九天！王柏傑終於回來上班：林柏宏叫我別混了

《96分鐘》劇組舉行謝票記者會。（華影國際提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《96分鐘》累積票房突破2億元大關，榮登2025年度國片冠軍，由於王柏傑先前在澎湖拍戲，到了上映第7周才回來宣傳，今天（8日）是他第一次與《96分鐘》劇組出席記者會，林柏宏先前還曾傳訊給他，幽默叫他來宣傳：「你還不來上班，不要再混了」，盼一同共襄盛舉。

《96分鐘》成功突破2億票房，是今年國片票房冠軍。（華影國際提供）

為實現對粉絲的承諾，《96分鐘》今日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。全台限量四場的《96分鐘》謝票見面會開賣即秒殺，一分鐘內全數完售，不少粉絲在網路上求讓票，見面會現場氣氛更是熱烈沸騰，主創團隊一登場宛如偶像團體，與觀眾擊掌互動嗨翻全場。

呂雪鳳（左起）、林柏宏、宋芸樺在《96分鐘》中是一家人。（華影國際提供）

這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體，王柏傑笑說：「柏宏一直念我不工作，我那時候才從澎湖回來，第7周才加入宣傳，在台中聽到滿場蠻震撼，那時候原本想說不會破兩億，現在真的覺得很感動，謝謝一直支持我們的粉絲。」林柏宏再爆料，其實有不少影迷詢問他「柏傑會不會來」，王柏傑也說：「他（柏宏）是真的有傳簡訊給我，『你還不來上班，你不要再混了』，但我在澎湖啊！」林柏宏表示，自己不是想逼王柏傑回來工作，而是希望開心的事情能一同參與。

王柏傑（左）、姚以緹在《96分鐘》飾演夫妻，今天一同出席記者會。（華影國際提供）

王柏傑出道多年，這是他第一部破億的電影，他有感而發，表示收到很多來自粉絲的小卡片，「我每個都有打開，真的很用心欸他們，他們都是美術小天才，看到文字超感動，非常感謝他們。」林柏宏則說，有些粉絲每周都來參加映後，但後來跑到都認識了。

《96分鐘》入圍金馬獎最佳攝影、視覺效果、美術設計、動作設計、音效等5項技術類獎項，林柏宏雖然是遺珠，不過他說：「我們武術指導昰顥也有入圍動作設計，感覺我也有入圍的感覺。」與林柏宏有對手戲的蔡凡熙笑說：「代表我們執行的很好，我們沒有執行好，他也不會入圍，我們也沾一點光。」王柏傑一聽笑嗆：「你很敢講。」

《96分鐘》林柏宏（左）、宋芸樺一同出席記者會。（華影國際提供）

宋芸樺前兩天才從美國抵台，一下機就收到導演洪子烜通知票房破2億，非常開心。她透露，前陣子在洛杉磯待了1個多月，在美國的朋友都說很想看，她還開玩笑說：「像是我的一些好萊塢巨星朋友們啊，比如說我老公萊恩葛斯林也很想看。」希望電影能到更多地方放映。

