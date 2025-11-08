自由電子報
娛樂 最新消息

Wanna One裴珍映宣布來台！公司發聲了：希望送給粉絲當禮物

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國歌手裴珍映退出男團CIX單飛，宣布將展開首次亞洲粉絲演唱會「2025 BAE JINYOUNG ASIA FAN CONCERT<BEGIN,YOUNG>」，台北場將於12月21日於台北花漾展演空間舉行，希望與台灣粉絲共度特別時光。演唱會門票與特典會票券將於11月12日下午3點於遠大售票系統開賣。

裴珍映台北見面會海報。（Union Pictures提供）裴珍映台北見面會海報。（Union Pictures提供）

裴珍映出身於韓國人氣選秀節目《PRODUCE 101 Season 2》，以限定團體Wanna One成員身份正式出道。憑藉帥氣的外貌、細膩的舞台表現力，迅速累積人氣。團體活動結束後，他以個人歌手及演員身分展開多樣發展，近年逐步建立屬於自己的音樂色彩與表演風格。近期，裴珍映以個人歌手身分重新確立音樂方向，透過帶著自我情感與故事的舞台，展現更加成熟的姿態。「BEGIN,YOUNG」的主題帶著「從此刻開始，嶄新出發」的訊息，象徵他作為藝人邁向新篇章的旅程，也代表與粉絲一同開啟人生新頁的特別意義。

所屬經紀公司AURA Entertainment表示：「《BEGIN,YOUNG》不僅回顧初次出發的美好時光，更是與粉絲一同迎接新開始的特別瞬間。裴珍映本人為了與長久以來等待的粉絲共創珍貴回憶，親自參與準備，希望能成為送給全球粉絲的一份特別禮物。」「這是裴珍映邁向全新階段的重要開端，也是一次充滿真摯意義的粉絲演唱會。期盼能透過這場演出，讓粉絲與裴珍映共同創造屬於彼此的珍貴回憶。」

裴珍映模樣十分可愛。（翻攝自X）裴珍映模樣十分可愛。（翻攝自X）

「2025 BAE JINYOUNG ASIA FAN CONCERT<BEGIN,YOUNG> in TAIPEI」將於2025年12月21日在台北花漾展演空間登場，演唱會門票與特典會票券將於11月12日下午三點於遠大售票系統開賣。特典會活動包含自拍與拍立得合照、還有簽名會等多樣形式，要一次讓粉絲近距離感受裴珍映的真誠魅力。更多活動詳情可上主辦單位Union Pictures官方社群洽詢。

