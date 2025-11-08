自由電子報
娛樂 電視

港仔台爸突認「拋妻棄女」！張啟樂親曝原因 嗨拱生子：在台灣很賺

〔記者林欣穎／台北報導〕第三屆「好友港節」今（8）日於華山文創園區熱鬧登場，曾寶儀擔任本次活動大使，與活動總召集人港星張啟樂現身開幕式，日前剛成為「港仔台爸」的張啟樂4日迎接女兒誕生，今算是「拋妻棄女」出席活動，他則直呼是為了賺奶粉錢。

曾寶儀、張啟樂出席活動。（好友港節提供）曾寶儀、張啟樂出席活動。（好友港節提供）

張啟樂說本來預產期是11月20號，沒想到上星期檢查時，醫生說預產期評估錯誤，應該是11月8日才對，後來他們提前到醫院催生，過程卻一直不順，「催了3天都沒生出來，老婆吃了全餐，很辛苦，她跟女兒現在都還在醫院。」

張啟樂說看到女兒當下自己就哭了，覺得當下的感覺很奇妙，也說這只有親身體驗才知道，隨即更鼓勵大眾可以多生子，「台灣生小孩是賺錢的事，我老婆還說吃虧了，明年1月會有10萬元生育補助。」

曾寶儀熱愛美食。（好友港節提供）曾寶儀熱愛美食。（好友港節提供）

這次活動找來曾寶儀擔任活動大使，她笑言自己在台灣生活50年，希望這個活動可以把台港澳朋友串聯再一起，她也分享自己去香港一定要喝至少5家奶茶、雞蛋仔，最近更迷上叉燒，而上月剛忙完金鐘的她也說本來打算直接出國，但為了「好友港節」特別留下來，她表示，之後打算先休息一陣子，而爸爸曾志偉曾擔任節目《夜市王》評審，被問到第二季，曾寶儀則說很希望他再來，「我想在後台吃雞排。」

