娛樂 最新消息

王子認踰矩粿粿婚姻二度致歉 廣告小妹分析：證據很恐怖不可曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕「王子」邱勝翊遭范姜彥豐指控介入粿粿的3年婚姻後，近日二度發聲認錯坦言「確實超過朋友間界線」、「錯就是錯，沒有任何藉口」，再度掀起輿論熱議。對此，網紅「廣告小妹」直言，如今雙方仍願談和解金，恐怕是范姜彥豐手上握有「不能見光的恐怖證據。」或是王子「受高人指點打感人牌。」

范姜彥豐（右）指控粿粿（左）婚內出軌。（資料照，記者陳逸寬攝）范姜彥豐（右）指控粿粿（左）婚內出軌。（資料照，記者陳逸寬攝）

范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」致3年婚姻破裂，粿粿與王子先後發聲回應，王子第二度道歉時低姿態，連番強調「錯就是錯」，更喊話「有一些指控已經超乎我的想像，甚至可能造成二次傷害，拜託大家，事實的責難止於我。」

范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

對此，擁有超過百萬粉絲的「廣告小妹」在臉書粉專發文剖析，認為王子的聲明不同尋常，「沒有推託、沒有藉口，這很少見。」她指出，若在爆料前態度誠懇可理解，但如今事件鬧得滿城風雨仍願談和解金，「要嘛對方手上證據很恐怖不可曝光，要嘛王子受高人指點打感人牌。」

廣告小妹透露曾私下討論此事件，友人直言「換作我是王子，就交給法院判，沉寂一段時間後可以像阿翔一樣裝沒事繼續賺。」針對整起事件，廣告小妹感嘆王子事業能否續命尚未可知，但粿粿恐已走到盡頭，「希望他們能早日達成和解，然後move on，別讓這場風波再傷人。」

