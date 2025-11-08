自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

12強紀錄片《冠軍之路》元旦登場！戶鄉翔征竟願意受訪 陳傑憲吐比賽心境

〔記者廖俐惠／台北報導〕臺灣棒球國家隊紀錄片電影《冠軍之路》昨天（7日）正式釋出由知名設計師陳世川操刀的首張前導海報及正式預告，這部橫跨臺、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片，宣布將於2026年1月1日全臺盛大上映。

臺灣棒球國家隊紀錄片電影《冠軍之路》，宣布2026年1月1日上映。（牽猴子提供）臺灣棒球國家隊紀錄片電影《冠軍之路》，宣布2026年1月1日上映。（牽猴子提供）

紀錄片《冠軍之路》誕生於這股全民的熱血與感動中，在沒有申請輔導金、沒有任何補助的情況下，完全由民間企業與全民力量共同完成。影片記錄了臺灣棒球堅毅不催的精神，從2013年世界棒球經典賽止步八強的遺憾，到去年被封「史上最爛球隊」，再一路走到奪下冠軍的榮耀時刻，導演龍男•以撒克•凡亞思希望透過這部作品傳達：「永遠不要小看自己，只要保持信念，奇蹟就會發生。」

《冠軍之路》教練曾豪駒和球員在上場前的喊話。（牽猴子提供）《冠軍之路》教練曾豪駒和球員在上場前的喊話。（牽猴子提供）

《冠軍之路》臺灣隊長陳傑憲在場上的英姿。（牽猴子提供）《冠軍之路》臺灣隊長陳傑憲在場上的英姿。（牽猴子提供）

《冠軍之路》除了收錄曾豪駒總教練率領的教練團、情蒐小組以及臺灣隊長陳傑憲、捕手林家正等球員分享比賽心情，以及多位美、日、古巴關鍵球星訪談，團隊更特別飛往日本東京，訪到12強時對戰的日本武士隊主戰投手戶鄉翔征，他難得吐露冠亞軍之戰站在投手丘上的心境。而韓國籍味全龍啦啦隊李多慧也加入受訪行列，臺灣的應援團團長小白與啦啦隊員籃籃、峮峮自費前往東京巨蛋應援的珍貴畫面也曝光，峮峮甚至講到激動落淚。透過這些真實訪談，《冠軍之路》讓觀眾看見那些比勝利更動人的瞬間，呼應中華職棒會長蔡其昌曾說過的一句話：「你不能只有在贏的時候才愛他們。」

《冠軍之路》前導海報。（牽猴子提供）《冠軍之路》前導海報。（牽猴子提供）

《冠軍之路》花了9個多月時間，在超過120份授權文件下催生出紀錄片。（牽猴子提供）《冠軍之路》花了9個多月時間，在超過120份授權文件下催生出紀錄片。（牽猴子提供）

《冠軍之路》教練王建民、中華職棒會長蔡其昌、教練林岳平開心合影。（牽猴子提供）《冠軍之路》教練王建民、中華職棒會長蔡其昌、教練林岳平開心合影。（牽猴子提供）

戶鄉翔征。（資料照）戶鄉翔征。（資料照）

《冠軍之路》這部片的誕生也是段艱辛之路，由於片中有許多珍貴、不易取得的畫面，終於花了9個多月時間，在超過120份授權文件下催生出紀錄片。出品人威剛科技陳立白董事長希望紀錄片能榮耀每一位熱血付出的冠軍球員與教練，「每一張獎牌背後都有一張值得被記住的臉」。滅火器樂團更特別為電影量身打造主題曲《今天的我》，歌曲以熱血搖滾風格唱出每位球員在挫折後重新站起的勇氣。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中