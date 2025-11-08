自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

藤井道人連莊金馬！許光漢合影坂口健太郎 第一時間傳給他

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本導演藤井道人的新作《港口天光》在金馬影展舉行台灣首映，他昨天（7日）受訪，透露新作品在5天後就要開鏡，一度猶豫要不要來台，但很榮幸連續兩年都受到金馬的邀請，備受照顧，因此還是決定來台灣共襄盛舉。

藤井道人與《港口天光》觀眾一同合影。（金馬執委會提供）藤井道人與《港口天光》觀眾一同合影。（金馬執委會提供）

藤井道人去年帶著《青春18×2 通往有你的旅程》在金馬影展放映，他透露一直有與許光漢保持聯絡，「之前光漢有傳他跟坂口健太郎的合照給我，他退伍的時候，我也有傳訊息給他，說歡迎回來。」剛剛他也拍了許光漢的電影海報，稍後再傳給他。

藤井道人來台分享《港口天光》的拍攝秘辛。（金馬執委會提供）藤井道人來台分享《港口天光》的拍攝秘辛。（金馬執委會提供）

《港口天光》是藤井道人的新作，他表示這部片與以往的作品調性、質感都不一樣，「這是30代之後最後一個跟大家見面的作品，想在40歲以前拍出一個古典、學院派風格的作品，我覺得像在台灣很受歡迎的《餘命十年》、《青春18×2 通往有你的旅程》都是在30代後半，創作上使用很多能量、比較有速度感、向前衝的作品。

《港口天光》藤井道人。（金馬執委會提供）《港口天光》藤井道人。（金馬執委會提供）

藤井道人表示，現在想要回到古典，這次《港口天光》的合作對象是「國民歐吉桑」館廣跟攝影師木村大作，兩人都是非常資深的大前輩，「我們年齡相差30歲，在這一個很特別的機緣下，電影數位化、式微的情況下，想要留一個能夠在電影院觀看的作品。」

《港口天光》藤井道人。（金馬執委會提供）《港口天光》藤井道人。（金馬執委會提供）

除了館廣之外，影壇新秀尾上真廣也特別受到矚目，因為他是《國寶》實力派演員寺島忍的兒子，出身歌舞伎世家。藤井道人表示，第一次看到尾上真秀表演歌舞伎，看到他台上的風範，十分感動，「他的爸爸是法國藝術總監，我發現他融合日法優點，很可能成為日本電影圈的未來，我後來再次問寺島忍『兒子有沒有興趣演戲』，她說有有有、當然有，這次拍戲，寺島忍也在現場當經紀人。」在合作的過程中，藤井道人稱尾上真秀身上對表演的理解、直覺性，「或許除了親子間的討論之外，我看到他身上演藝世家的血統。」

《港口天光》（A Light in the Harbor）由尾上真秀（左）搭配館廣。（金馬執委會提供）《港口天光》（A Light in the Harbor）由尾上真秀（左）搭配館廣。（金馬執委會提供）

至於他即將上線的Netflix影集《武士生死鬥》與《港口天光》是完全相反的作品，他曾經稱讚男主角岡田准一是最帥的，被問到現在還這麼覺得嗎？藤井道人笑說：「《港口天光》的話，一定是館廣最帥。」他表示，跟館廣是導演與演員的關係，不過他從演員、製作人及人的角度來看，覺得岡田准一的人生觀、態度很帥，「我跟他透過《武士生死鬥》相處半年，他的誠實、自律令人尊敬。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中