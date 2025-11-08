自由電子報
娛樂 電視

楊謹華「車禍」女團夢破裂 與閨密鬧翻「1表情」讓人氣炸

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》與閨密李維維鬧翻，她認為真正的朋友會在關鍵時刻互相支持，「保持剛好的距離，既自在又珍貴」。

楊謹華（右）、李維維在《看看你有多愛我》多年後重逢，昔日閨密情誼早已化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。（晴天影像提供）楊謹華（右）、李維維在《看看你有多愛我》多年後重逢，昔日閨密情誼早已化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。（晴天影像提供）

楊謹華劇中飾演一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因車禍夢想破滅，也與昔日閨密反目。多年後重逢，往日情誼化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。楊謹華感性分享：「朋友在我人生中一直很重要，但隨著年紀增長，友情不需要時時黏在一起。真正的朋友，是在關鍵時刻會互相支持，保持剛好的距離，既自在又珍貴。」

韋皙妍（中）在《看看你有多愛我》飾演楊謹華年輕時期。（晴天影像提供）韋皙妍（中）在《看看你有多愛我》飾演楊謹華年輕時期。（晴天影像提供）

劇中飾演「前閨密」的李維維回憶，一場對戲讓她印象深刻：「講完台詞後我氣得猛回頭瞪她，沒想到謹華立刻即興回了一個表情，像在說『妳能拿我怎樣？』那一瞬間我真的氣炸！」她也讚對方的臨場反應與爆發力，「太厲害了，整場戲瞬間升溫」。

楊謹華在《看看你有多愛我》飾演網紅媽媽「陳怡安」。（晴天影像提供）楊謹華在《看看你有多愛我》飾演網紅媽媽「陳怡安」。（晴天影像提供）

劇中年輕時期的楊謹華與李維維，角色由新生代韋皙妍與邵奕玫挑戰詮釋。韋皙妍首次演戲壓力不小，拍片頭穿全黑芭蕾服登場，直呼：「真的超緊張！幸好有導演指導和鼓勵，才能順利完成。」她與戲中閨密邵奕玫初次合作，卻一見如故，「一聊天就停不下來，在一起很放鬆，像認識多年的好友」。

「舞蹈精靈」邵奕玫在《看看你有多愛我》飾演舞蹈實力不佳的女團練習生，笑稱要演「不會跳舞」比跳舞還難。（晴天影像提供）「舞蹈精靈」邵奕玫在《看看你有多愛我》飾演舞蹈實力不佳的女團練習生，笑稱要演「不會跳舞」比跳舞還難。（晴天影像提供）

邵奕玫回憶拍攝女團舞MV，「當天天氣超冷，我們咬牙跳舞和表演，拍完真的有種革命情感的感覺」，現實中舞藝精湛的她，這回要演不會跳舞的角色，直呼挑戰十足，「一直在鏡子前練習肢體障礙感覺，還問大家看起來像不會跳舞嗎？結果大家都說還是很厲害，練過舞的身體想回到不會跳舞真的很難。」兩位新生代演員為劇中年輕角色注入青春活力，也替全劇增添細膩又隱藏的情感張力。

李維維在《看看你有多愛我》與楊謹華閨密反目。（晴天影像提供）李維維在《看看你有多愛我》與楊謹華閨密反目。（晴天影像提供）

韋皙妍（右）、邵奕玫在《看看你有多愛我》分別飾演年輕時期的楊謹華與李維維，兩人戲外一見如故。（晴天影像提供）韋皙妍（右）、邵奕玫在《看看你有多愛我》分別飾演年輕時期的楊謹華與李維維，兩人戲外一見如故。（晴天影像提供）

《看看你有多愛我》每週日晚間8點，全台電視頻道由八大戲劇台獨家首播，OTT頻道則由中華電信MOD、Hami Video同步獨家播映，每週連播2集。大陸騰訊視頻同步首播。香港、澳門由Now TV 同步獨家播映。12月1日起，新加坡Singtel劇樂酷全集上架，以及將於2026年2月3日起，每週一至四晚間9點10分在新加坡佳樂台播出。

