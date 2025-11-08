自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊謹華失控下狠手 綁母入浴缸嗨喊：滿爽的

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》將母親綁在浴缸裡，她笑說：「那場戲其實拍起來滿爽的。」飾演母親的古名伸也說：「可以理解女兒的作為。」

楊謹華在《看看你有多愛我》自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原為了炒作話題聲量，未料過程狀況百出，劇情即將出現反轉。（晴天影像提供）楊謹華在《看看你有多愛我》自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原為了炒作話題聲量，未料過程狀況百出，劇情即將出現反轉。（晴天影像提供）

劇中，楊謹華與經紀人紀培慧自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題，沒想到過程百出，最後竟失控，變成她親手綁架母親。楊謹華說：「看到劇本時就覺得這段太有趣了！」她透露，角色怡安其實是想修補母女關係，「只是一時沒能力解決，只好先把失控的媽媽暫時關起來，等大家冷靜後再好好談。」

古名伸在《看看你有多愛我》被女兒綁進浴缸、嘴巴遭膠帶封住，坦言長時間拍攝「情緒真的被打開」。（晴天影像提供）古名伸在《看看你有多愛我》被女兒綁進浴缸、嘴巴遭膠帶封住，坦言長時間拍攝「情緒真的被打開」。（晴天影像提供）

被綁在浴缸的古名伸回憶：「拿到劇本時還想，這樣合理嗎？但拍攝當下我就被說服了。」她表示，長時間被綑綁不只是肢體挑戰，更能感受到「玉蘭」從憤怒、掙扎到理解的轉變，「當嘴上的膠帶被撕下那一刻，我深刻體會女兒的無奈，她不是狠心，而是想用最快的方式讓一切結束。」母女間錯位的愛與多年的壓抑情緒，在這場戲中徹底爆發。

楊謹華在《看看你有多愛我》與古名伸上演「母女浴缸對決」。（晴天影像提供）楊謹華在《看看你有多愛我》與古名伸上演「母女浴缸對決」。（晴天影像提供）

《看看你有多愛我》每週日晚間8點，全台電視頻道由八大戲劇台獨家首播，OTT頻道則由中華電信MOD、Hami Video同步獨家播映，每週連播2集。大陸騰訊視頻同步首播。香港、澳門由Now TV 同步獨家播映。12月1日起，新加坡Singtel劇樂酷全集上架，以及將於2026年2月3日起，每週一至四晚間9點10分在新加坡佳樂台播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中