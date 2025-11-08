自由電子報
娛樂 電影

金馬影帝紐約跑外送！張震被搭訕急打發：別管我了

〔記者廖俐惠／台北報導〕張震藉由主演電影《幸福之路Lucky Lu》獲得金馬影帝提名，他在片中飾演生存於紐約的華裔外送員盧家成，在第五大道奔走要尋找失竊的電動腳踏車，沒想到有真的外送員還以為他的車不見，上前關心：「你還好，沒事嗎？需要幫忙嗎？」張震當下雖然很感動，不過也沒有表明演員身分，僅跟對方說：「我在忙，不要管我！」專心投入拍攝中。

張震主演的電影《幸福之路》入圍金馬5項大獎。（甲上娛樂提供）張震主演的電影《幸福之路》入圍金馬5項大獎。（甲上娛樂提供）

雖然片名是「Lucky Lu」，不過張震飾演的盧家成一角一點也不Lucky，要把妻女接到美國的前夕，發現自己的生財工具遭竊，就連租屋也被詐騙，衰事連連。電影在大冬天的紐約拍攝，張震坦言天氣真的滿冷，沒想到會有這麼多雨跟雪，且外送員都在室外奔波，拍攝時，他在第五大道上跑來跑去，加上拍攝的方式很像「偷拍」，所以現場很真實反而不像演戲。

張震憑藉著《幸福之路》想要搶第二座金馬影帝。（甲上娛樂提供）張震憑藉著《幸福之路》想要搶第二座金馬影帝。（甲上娛樂提供）

他藉由觀察街頭外送員的一舉一動來揣摩角色，也因為真的演過外送員，張震知道這份職業的辛苦，笑說現在叫外送都會給小費。

張震在《幸福之路》中飾演的盧家成，是一點都不Lucky的人，反而衰事連連。（甲上娛樂提供）張震在《幸福之路》中飾演的盧家成，是一點都不Lucky的人，反而衰事連連。（甲上娛樂提供）

在片中飾演他老婆的是香港演員陳法拉、製片是德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton），兩人分別是漫威電影《尚氣與十環傳奇》演員以及導演，被問到如果被邀請去演《尚氣2》會想演嗎？張震笑說：「《蜘蛛人》不是更好嗎？德斯汀是很棒的導演，真的很有趣，跟他聊天相處滿愉快。」直呼這個劇組超好玩。

張震（右）在《幸福之路》中的電動腳踏車遭竊，結果還有熱心外送員上前關心他。（甲上娛樂提供）張震（右）在《幸福之路》中的電動腳踏車遭竊，結果還有熱心外送員上前關心他。（甲上娛樂提供）

張震（右）與魏愷樂飾演父女，片中有精彩對手戲。（甲上娛樂提供）張震（右）與魏愷樂飾演父女，片中有精彩對手戲。（甲上娛樂提供）

好友舒淇最近藉由《女孩》升格當導演，張震笑說，看完《女孩》之後決定暫時先不要當導演，「我覺得她滿厲害，真的滿厲害，她應該要多拍一些，但我現在有跟編劇朋友開發喜歡的題材，目前都還在開發中。」被問到如果舒淇導演找他演戲會接嗎？張震笑說：「問題是他沒有找我。」

