自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

林隆璇帥兒出事了！頭部受傷開刀消失一個禮拜

〔記者陽昕翰／台北報導〕金馬影后陸小芬睽違24年回歸小螢幕，演出《接住流星的人》。製作人王重正為了讓劇中情感更深刻落地，特別邀請創作才子歌手林亭翰擔任主題曲創作，打造的同名歌曲《接住流星的人》，以溫暖卻堅韌的旋律承接劇中情感層次，連影后陸小芬聽完歌曲都感動表示：「這首歌非常貼近角色的靈魂，賞識這位年輕才子。」

林亭翰前陣子受傷開刀。（北投映像電影有限公司）林亭翰前陣子受傷開刀。（北投映像電影有限公司）

林亭翰表示，當時接到導演王重正邀請時，內心其實相當掙扎。他坦言，自己過去多創作以戀愛、心境為主的歌曲，較少接觸以「家庭議題」為核心的作品，而《接住流星的人》直面的是許多人不敢面對的傷口：原生家庭的裂痕、情感的匱乏、沒有說出口的愛與遺憾。

為了讓歌曲能真正站在「會痛的人」立場，其中他最珍視的一句歌詞是：「跌落也別怕，愛會在張開溫柔的網。」林亭翰說：「原生家庭會影響一個人一輩子，這比我們以為的都深。我希望這首歌不只是安慰，而是讓人真的感覺到有人會接住你。」

林隆璇（左起）、林亭翰與《接住流星的人》製作人王重正。（北投映像電影有限公司）林隆璇（左起）、林亭翰與《接住流星的人》製作人王重正。（北投映像電影有限公司）

林亭翰前陣子打球受傷，經過開刀後已經恢復許多。林亭翰說：「因打籃球時與人頭撞頭而受傷，導致頭部腫脹得非常大。自己還開車回家，但傷勢越腫越大，於是趕緊去急診處理，他嘗試了兩週的冷熱敷等處理方式，但最終因為有血塊凝固，仍必須進行開刀手術拿出血塊。」

林亭翰「報喜不報憂」的個性，考量不願家人擔心，因為傷勢太嚴重，甚至神隱一個禮拜不見家人。經歷這次意外後，他坦言現在對打籃球「有一點怕」，因此偏向選擇羽毛球等較不會有肢體接觸的運動。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中