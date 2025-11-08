林隆璇帥兒出事了！頭部受傷開刀消失一個禮拜

〔記者陽昕翰／台北報導〕金馬影后陸小芬睽違24年回歸小螢幕，演出《接住流星的人》。製作人王重正為了讓劇中情感更深刻落地，特別邀請創作才子歌手林亭翰擔任主題曲創作，打造的同名歌曲《接住流星的人》，以溫暖卻堅韌的旋律承接劇中情感層次，連影后陸小芬聽完歌曲都感動表示：「這首歌非常貼近角色的靈魂，賞識這位年輕才子。」

林亭翰前陣子受傷開刀。（北投映像電影有限公司）

林亭翰表示，當時接到導演王重正邀請時，內心其實相當掙扎。他坦言，自己過去多創作以戀愛、心境為主的歌曲，較少接觸以「家庭議題」為核心的作品，而《接住流星的人》直面的是許多人不敢面對的傷口：原生家庭的裂痕、情感的匱乏、沒有說出口的愛與遺憾。

為了讓歌曲能真正站在「會痛的人」立場，其中他最珍視的一句歌詞是：「跌落也別怕，愛會在張開溫柔的網。」林亭翰說：「原生家庭會影響一個人一輩子，這比我們以為的都深。我希望這首歌不只是安慰，而是讓人真的感覺到有人會接住你。」

林隆璇（左起）、林亭翰與《接住流星的人》製作人王重正。（北投映像電影有限公司）

林亭翰前陣子打球受傷，經過開刀後已經恢復許多。林亭翰說：「因打籃球時與人頭撞頭而受傷，導致頭部腫脹得非常大。自己還開車回家，但傷勢越腫越大，於是趕緊去急診處理，他嘗試了兩週的冷熱敷等處理方式，但最終因為有血塊凝固，仍必須進行開刀手術拿出血塊。」

林亭翰「報喜不報憂」的個性，考量不願家人擔心，因為傷勢太嚴重，甚至神隱一個禮拜不見家人。經歷這次意外後，他坦言現在對打籃球「有一點怕」，因此偏向選擇羽毛球等較不會有肢體接觸的運動。

