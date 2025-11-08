于朦朧案延燒2個月！全球連署人數「邁向百萬」 網怒喊：不是意外是謀殺

〔記者蕭方綺／台北報導〕37歲中國男星于朦朧今年9月驚傳身亡，警方事後以「酒後失足」火速結案，但疑點重重，外界質疑聲浪至今未歇。事件延燒近2個月，近日更掀起全球連署潮，網友高喊「要真相」，懷疑他死因不單純，甚至痛批這起事件「或許是一場經過謀畫的殘酷虐殺」。

已有超過65萬網友在平台為于朦朧死因討公道。（翻攝自網站）

這份名為「No Longer Hidden、不再朦朧」的全球連署，截至今早已突破 656,791人簽名支持，且人數仍持續攀升。連署發起者呼籲中國官方成立獨立調查小組，要求公開真相、替于朦朧討回公道，若查出犯罪事實，應依法嚴懲涉案者。

事實上，于朦朧墜樓案疑點從未止息。網路上流傳多段影片與爆料，甚至出現「被虐待後遭拋樓」的說法，部分網友更點名導演程青松、藝人范世錡、宋伊人等人涉入，不過相關當事人皆嚴正否認。由於目前網路上的所謂「證據」多為未經證實的推測，官方與家屬也未出面回應，讓粉絲持續焦急等待真相揭曉。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

