自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

八點檔男星婚後禁忌曝光「婚前承諾都要忘記」 遇女星夜敲房門嚇傻

〔記者李紹綾／台北報導〕陳熙鋒與老婆Karen結婚5年，育有3歲女兒和1歲半兒子。他7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展記者會。針對近來沸沸揚揚的「粿王事件」，被問能否接受老婆和異性走太近，他秒答：「當然不能接受！」表示夫妻之間有默契與分寸，「我老婆也有異性朋友，但我相信她會拿捏好，我是放心的。」

談到拍親密戲，陳熙鋒說他與老婆早已溝通，「她知道這是工作，我也知道是工作。戲裡我很會愛，因為對方演我的老婆，但導演喊卡，就是朋友。」被問是否遇過女星主動勾引、色誘，他笑稱：「演藝圈女生都很光鮮亮麗，可能我比較不來電吧！」至於是否能讓對方感受到他保持距離，他說不確定，但自己有注意分寸。

陳熙鋒。（記者陳奕全攝）陳熙鋒。（記者陳奕全攝）

陳熙鋒爆料，曾在中國拍戲遇到醉後「敲房門事件」。當時女主角聚餐喝醉，他把對方送回房間，沒想到回到自己房間後，女方竟狂敲門，大喊：「陳熙鋒給我出來，我知道你在裡面，不要躲了。」他嚇壞，只能裝死到底，心想：「妳不是喝醉了？」隔天對方當作沒發生過，他也感慨：「喝酒真的很容易誤事。」

談到婚後與異性相處，陳熙鋒遵守「自然但更小心」原則。他坦言結婚後幾乎都在帶小孩，「現在有兩個小孩，朋友約吃飯都要等孩子睡著才行。」也因此無法接八點檔，「時間真的被綁得很死」，被問是否想生第三胎，他笑回：「第三胎？拿刀把我叉了吧！」引起全場大笑。

至於婚姻經驗，陳熙鋒給出「過來人建言」：「結婚前跟結婚後真的是兩回事。婚前的任何承諾婚後要忘掉，等於是另外一個人生的開始，因為小孩的變數太多了，根本沒辦法履行以前的承諾。」他舉例，兒子前陣子才從加護病房出來，原本全家要南下參加親戚喜宴，最後變成老婆留在醫院照顧兒子，他帶女兒赴宴，「如果老婆不諒解，我就兩邊不是人，所以溝通真的很重要」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中