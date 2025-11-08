王子粿粿「疑全裸相擁照」瘋傳？名嘴節目爆：和她家衛浴櫥櫃外觀相似

〔娛樂頻道／台北報導〕范姜彥豐近日爆料妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，事件持續延燒，目前傳出范姜疑委託徵信社蒐證，甚至傳出手中握有「兩人裸體相擁」的照片。不過，徵信社執行長謝智博親自出面澄清，強調：「根本沒有任何裸照，請外界不要再煽風點火。」

資深媒體人巫嘉芬在《57爆新聞》中，公開網路上流傳的疑似王子與粿粿親密照。（翻攝自YT）

另一方面，資深媒體人巫嘉芬在節目《57爆新聞》中，也公開網路上流傳的疑似王子與粿粿親密照，指出照片背景與粿粿過去在IG貼出的浴室裝潢相似，她說：「網友直接當柯南，鍵盤柯南一掃下去，裡頭就有拍到粿粿家衛浴櫥櫃的外觀，你說這個有沒有可能呢，就等當事人出來做說明。」但有許多網友認為這是合成照片。

然而范姜與粿粿目前正協商離婚，傳出范姜在此期間委託徵信社調查。不過針對裸照的外遇鐵證，謝智博稍早在Threads再度發聲，重申：「據我所知，沒有那樣的照片或影片。」並呼籲外界保持理性，「三位當事人都是好人，請不要再擴大傷害。」

