自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張家寧母輸慘！Andy挨告誹謗「不起訴確定」洩心聲：真相終被看見

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前成員Andy老師與前女友兼昔日夥伴張家寧，因頻道財務糾紛鬧上法院，更遭張母曾淑惠反告加重誹謗及違反個資法，經檢方認定內容屬可受公評事項，罪嫌不足裁定不起訴。面對贏下官司，Andy老師也忍不住透露真實心聲。

Andy（右）遭張家寧（左）母曾淑惠反告加重誹謗及違反個資法，檢方認定罪嫌不足，裁定不起訴。（組合照，翻攝自YouTube）Andy（右）遭張家寧（左）母曾淑惠反告加重誹謗及違反個資法，檢方認定罪嫌不足，裁定不起訴。（組合照，翻攝自YouTube）

Andy老師感性表示，歷經8個月的調查與等待，結果正式出爐不起訴確定，「我的不起訴及張家人的起訴，證明我在影片裡說的每一句話、呈現的每一段內容，都有事實、有依據。」他感慨這一路來並不輕鬆，卻更堅定自己揭露真相的信念，「感謝一直相信我的你們，我會繼續用影片，把光照進每個被遮蔽的角落。」

回顧整起事件，Andy老師與張家寧因「眾量級CROWD」財務糾紛分道揚鑣，新北地檢署日前依業務侵占、背信等罪起訴張家寧一家4人；張母曾淑惠反控Andy老師加重誹謗及違反個資法，遭檢方認定屬可受公評範疇，最終不起訴確定。如今，Andy老師以正面姿態面對外界，強調「真相終會被看見」，也讓整起事件暫告一段落。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中