娛樂 電視

陶晶瑩狠評粿粿出軌！點名范姜彥豐1舉動扣分 「像在消費婚姻」

〔記者邱奕欽／台北報導〕陶晶瑩近日在節目中針對范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊發表看法，她直言「公然偷情真的有點吃人夠夠！」不認同以婚姻瑣事作為出軌藉口。不過，陶晶瑩同時也對范姜彥豐日前在直播中「喝小王粿果綠」的舉動提出質疑，認為這樣的畫面容易被解讀為「消費婚姻」，恐怕對形象造成反效果。

范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

陶晶瑩日前於飛碟電台節目《桃色新聞》上表示，范姜彥豐與網紅「天后闆妹」合體開直播時，當場喝下被命名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還露出笑容稱「好喝耶！」她認為「很多人會覺得他在消費自己的婚姻、消費老婆，甚至把傷痛變成娛樂效果，這對他形象來說非常扣分。」不過她也語帶保留，認為范姜彥豐當下可能臨時被Cue，不得不順勢配合，「藝人面對突發狀況真的兩難，太冷靜會被說沒情緒，太配合又被說炒話題。」

陶晶瑩進一步分析王子與范姜彥豐兩人面對風暴的態度差異，指出「這是新媒體時代典型對比案例」，認為王子選擇沉默避風頭，范姜彥豐則主動配合直播掌握發言權，這是兩種完全不同的危機處理方式。她直言，在社群時代「沉默已不再有效」，但若表態時機與語氣拿捏不當，就可能反被誤會、造成形象反噬。

