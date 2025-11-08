自由電子報
娛樂 電視

雙胞胎男星認了「沒當兵」 聊從軍話題格格不入：像不同世界

〔記者李紹綾／台北報導〕52歲陳熙鋒7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展記者會，談起近期演藝圈爆發一連串的閃兵風波，他表示自己小時候隨家人移民美國，因為當時拿的不是台灣身分證，所以依法不需服兵役。每當朋友談論從軍話題，他總是顯得格格不入，覺得自己像身處不同世界。

陳熙鋒出席公益畫展記者會。（記者陳奕全攝）陳熙鋒出席公益畫展記者會。（記者陳奕全攝）

陳熙鋒分享，小時候全家移民美國，「我沒拿台灣身分證，是拿外國居留證」，因此不用當兵。1997年他和雙胞胎哥哥陳宇風組男團Top Twinz出道，透露當年唱片公司是以「聘請」方式引進，兩人都拿居留證，每一年還得去移民署報到。加上當時常四處飛來飛去做宣傳，他認為「拿居留證會比較方便」，只是這個「方便」也是有限度的，「拿居留證扣的稅比較多，每一年要簽到，演出也都要報批文，其實也很麻煩」，直到37歲，他才正式取得台灣身分證。

然而談到兵役話題，陳熙鋒招認完全無法融入，他苦笑說，每次朋友聚會聊起當兵往事，他都像外星人：「插不進他們的話題，我完全參與不了，只能聊拍戲《報告班長》。」朋友們聊「幾梯幾梯」或一些當兵都市傳說，他完全聽不懂，「我聽了都覺得不可思議，等於是不同世界的人」，也因此，他很難理解為何有人會鋌而走險去「閃兵」。

