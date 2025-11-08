吳奇隆婚變劉詩詩謠言滿天飛 張洛君現身揭內情

〔記者李紹綾／台北報導〕54歲的張洛君7日擔任萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展的策展人，他連續7年親力親為，從開車載運作品、佈展到逐一打電話邀請藝人，全都不假他人之手。這次共有85位名人與藝術家參與，所有創作不扣成本，全數捐出給中小型社福單位。他笑說，每年活動就像「同學會」，一年才有機會見到這些老朋友一次，也讓他覺得「原來還有需要我的地方」。

近期娛樂圈掀起「閃兵風暴」，棒棒堂威廉、廖允杰以及Energy坤達、書偉都坦承涉案。身為台灣早期男團「紅孩兒」成員的張洛君，也被問到相關話題，他直言：「紅孩兒就是因為當兵才解散。」指那個年代當兵是榮譽，根本不可能閃兵，「所有人都用放大鏡盯著你」，他當了2年陸軍藝工隊，毫不含糊，「以前就是越紅越要去當，如果我們不用當兵，我相信紅孩兒那時候就是接小虎隊的位置」。

張洛君擔任公益畫展的策展人。（記者陳奕全攝）

張洛君舉例師兄小虎隊的吳奇隆，右肩有慣性脫臼也照樣入伍，他回憶1992年某場慶功宴，他扛著喝醉的吳奇隆回飯店，「把他丟他到床上，他就又脫臼」，隔天手臂整天都不能動，「但大家都知道他會後空翻，怎麼可能不當兵」，他也說：「吳奇隆都要去當兵了，誰能不去當？」

至於近年外界頻傳吳奇隆、劉詩詩婚變，張洛君掛保證：「那不會是真的，有的話我們早就知道了。」更指現在「爆料不用錢」，如果真有蛛絲馬跡，他們這些多年好友一定會先聽到風聲，他也打趣說：「他們喝了酒之後，我應該會聽到一些東西，但我都沒聽到。」

談及感情方面，張洛君過去曾與「最美觀音」陳若萍論及婚嫁，還為對方買房，但最終無疾而終。之後又交往兩任圈外女友，都沒結果，如今仍維持單身。他坦言自己個性會繞著另一半轉，擔心「不想拖累人」，反而給對方壓力。

這些年張洛君退居幕後，曾經開製作公司，從提案、拍片到剪接都一手包辦，但遇上疫情景氣差，一個月的房租加人事開銷超過20萬，許久沒收入的情況下只能賣房還債、收掉公司，目前租住在好友劉培華位於林口的家中。他笑說，雖然忙公益很累，但看到去年募到77萬、幫助65個社福團體，就覺得值得，也讓他更有成就感。

