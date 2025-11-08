黃明志正牌女友撞臉「越南林志玲」 她遭牽連震驚發聲

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞創作歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前仍在接受警方調查。黃明志交往15年的正牌女友Sarah，因為陪著男友到警局自首掀話題，由於Sarah曾被形容撞臉越南女星海倫清桃，讓連帶登上新聞版面的海倫清桃也震驚發聲，表明不希望被牽連。

海倫清桃。（資料照，記者潘少棠攝）

其實早在7年前，海倫清桃就受邀演出《胡志明的雨》MV，黃明志當時還說：「我終於見到傳說中的『越南林志玲』海倫清桃。Oh yeah....當初想到要拍《胡志明的雨》，想到劇情就第一個想請她來當女主角了。」

請繼續往下閱讀...

如今黃明志涉入命案，海倫清桃昨晚在社群透露當時的合作契機，由於是一首關於越南的愛情故事，黃明志堅持要她出演，還說非她不可，「特別為我安排了演出預算。經紀人半開玩笑地說，我是目前唯一有拿到片酬的演出者，希望我能排出時間拍攝。」

黃明志（右）和女友相戀多年，也是他的造型師。（資料照，記者陳逸寬攝）

而在拍攝當天，黃明志全程待在攝影棚觀察，海倫清桃回憶：「他對每一個鏡頭都非常講究，但也很尊重導演與團隊，只會在旁邊細膩地表達自己的想法。他人非常親切，還和我閒聊，提到剛從越南拍攝回來，對當地印象很好，打算不久後再去。他說越南人很友善，越南女生也很漂亮，還笑著說一般越南女生都比較嬌小，妳怎麼長這麼高？」

最終海倫清桃順利完成MV拍攝，並如期收到片酬，從未被私下聯繫或邀約。她更談到黃明志這次事件關係到命案，「非常嚴肅。我只是盡自己的本分完成工作，希望不要被牽連。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法