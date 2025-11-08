（專訪）港導周冠威來台找自由！見反送中照片秒爆哭：這在台灣普通嗎？

周冠威在2021年因拍攝反送中紀錄片《時代革命》，聲名大噪。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕香港導演周冠威在2021年因執導反送中紀錄片《時代革命》，後續在香港拍攝、找資金受阻，為延續自己的電影生命，毅然決然來到台灣與台灣劇組、演員合作，推出新作《自殺通告》，周冠威昨天（7日）在台接受專訪直言：「我是來尋找自由的。」

周冠威分享，《自殺通告》其實是從2017年就在香港籌備的作品，不過因故而找不到投資者，計畫胎死腹中，最後轉念來台拍攝起死回生，「雖然我很遺憾沒在香港拍攝，不過來台灣品質更好，如果是在香港拍，就要面對隨時被取消，可能被逮捕的風險，也沒有比較好。」他特別感謝台灣政府在資金上的挹注，支持他完成了這部電影。過去立委陳玉珍的「要飯說」引來電影圈人士反彈，周冠威表示，台灣是人民政府，政府帶動人民藝術文化，能夠接納台灣導演之外，也接納像他一樣的香港影人，這是非常美好的價值。

周冠威認為要失去自由，才知道自由的可貴。（記者王文麟攝）

從香港到台灣拍攝，周冠威也下很大的決心，他分享飛機抵達台灣的那一刻，知道自己已經不能回頭，且一定會完成這部電影，坦言自己笑了，「我終於來到台灣這塊土地，感受自由。」他有感而發，「要失去過自由，才會更珍惜自由，不知道台灣人會不會明白這件事情。」

周冠威回想起，曾有一次前往台灣某一間中學的圖書館，他看到公佈欄上面滿滿「反送中」的照片，竟然當場崩潰大哭，讓現場台灣工作人員都傻眼，不懂為什麼會哭成這樣。周冠威說，他看著這些照片脫口「這是我的家」，更進一步追問圖書館館長：「台灣是不是都能這樣說香港？」對方回應這是再平常不過的事情，讓周冠威十分震撼。

劉敬在《自殺通告》熱愛農業，現實中的周冠威則是喜歡電影。（本萃電影提供）

他知道，像是香港社運、反送中的相關議題，已經不能在香港公開述說談論，「現在的中學教育，政府已經扭曲當時的歷史，我想要告訴下一代，真實歷史是怎麼樣子。」周冠威表示，台灣是現階段能「暫時」談論反送中的地方之一，「所以我很珍惜現在的自由。」周冠威知道，台灣也曾經經歷過一段黑暗時期，但如今台灣與香港翻轉了，「這個世界很荒謬，所以我可以說，透過《自殺通告》尋找自由。」

張豐豪在《自殺通告》中飾演各方面都很優秀的學生會會長。（本萃電影提供）

《自殺通告》找來黃秋生演出校長、杜汶澤則擔任出品人，周冠威表示，黃秋生是香港、台灣都知名的演員，當初答應演出讓他十分感動，「終於可以回歸正常，有人是因為劇本才接演我的作品，像這樣單純喜歡劇本的純粹在香港沒了。」他也感謝有了黃秋生，資方也願意投資。

至於杜汶澤，周冠威透露杜汶澤因為喜歡他的電影《幻愛》因而結緣，「我說既然你這麼喜歡《幻愛》，那可以投資，機不可失！」也因此杜汶澤投資了周冠威的《1人婚禮》、《自殺通告》，是他的「金主」之一。被問到為什麼不來找杜汶澤演一角？周冠威笑說：「他又不像校長！」

黃秋生在《自殺通告》中演出校長一角，答應演出讓周冠威很感動。（本萃電影提供）

片中以一間中學當作背景，學生演員不少，被問到哪個角色像他？周冠威笑說：「老土一點說，每個角色都是我，不過認真說的話是劉敬以及張豐豪，他們都會抗爭，手上都有火。」劉敬的角色喜歡農業，與學校制度格格不如，周冠威表示，電影中的「農業」對他來說就是「電影」，「我十幾歲就想當導演，不知道為什麼要讀書去考是，考試跟我追求的目標沒有相關。」至於張豐豪一角，周冠威分享，其實在投入演藝學校之前，也曾經停學、考0分，但為了他喜歡的電影願意去讀書，「我極度喜歡電影，為了喜歡的事情，必須要去做不喜歡的東西。」

周冠威透露自己是來台灣找自由，直呼在台灣拍片真的很幸福。（記者王文麟攝）

他分享，台灣年輕演員都很聽話、認真，就算沒有他們的戲分，也會到現場給予幫助。被問到那最不聽話的演員是不是黃秋生？周冠威立刻拍桌笑說：「當然！」不過他很願意接受不同意見，且黃秋生拍電影的經驗比他多太多了，雙方溝通非常有禮貌。

電影《自殺通告》目前已經送審至港府，不過已經躺了3個月沒消沒息，被問到會不會想繼續在台灣拍片？周冠威立刻說：「會啊，當然啊，在台灣拍片很幸福啊！」他透露下一部作品是影集，已經有報名金馬創投，電影也有著手在進行中。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

