自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（專訪）港導周冠威來台找自由！見反送中照片秒爆哭：這在台灣普通嗎？

周冠威在2021年因拍攝反送中紀錄片《時代革命》，聲名大噪。（記者王文麟攝）周冠威在2021年因拍攝反送中紀錄片《時代革命》，聲名大噪。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕香港導演周冠威在2021年因執導反送中紀錄片《時代革命》，後續在香港拍攝、找資金受阻，為延續自己的電影生命，毅然決然來到台灣與台灣劇組、演員合作，推出新作《自殺通告》，周冠威昨天（7日）在台接受專訪直言：「我是來尋找自由的。」

周冠威分享，《自殺通告》其實是從2017年就在香港籌備的作品，不過因故而找不到投資者，計畫胎死腹中，最後轉念來台拍攝起死回生，「雖然我很遺憾沒在香港拍攝，不過來台灣品質更好，如果是在香港拍，就要面對隨時被取消，可能被逮捕的風險，也沒有比較好。」他特別感謝台灣政府在資金上的挹注，支持他完成了這部電影。過去立委陳玉珍的「要飯說」引來電影圈人士反彈，周冠威表示，台灣是人民政府，政府帶動人民藝術文化，能夠接納台灣導演之外，也接納像他一樣的香港影人，這是非常美好的價值。

周冠威認為要失去自由，才知道自由的可貴。（記者王文麟攝）周冠威認為要失去自由，才知道自由的可貴。（記者王文麟攝）

從香港到台灣拍攝，周冠威也下很大的決心，他分享飛機抵達台灣的那一刻，知道自己已經不能回頭，且一定會完成這部電影，坦言自己笑了，「我終於來到台灣這塊土地，感受自由。」他有感而發，「要失去過自由，才會更珍惜自由，不知道台灣人會不會明白這件事情。」

周冠威回想起，曾有一次前往台灣某一間中學的圖書館，他看到公佈欄上面滿滿「反送中」的照片，竟然當場崩潰大哭，讓現場台灣工作人員都傻眼，不懂為什麼會哭成這樣。周冠威說，他看著這些照片脫口「這是我的家」，更進一步追問圖書館館長：「台灣是不是都能這樣說香港？」對方回應這是再平常不過的事情，讓周冠威十分震撼。

劉敬在《自殺通告》熱愛農業，現實中的周冠威則是喜歡電影。（本萃電影提供）劉敬在《自殺通告》熱愛農業，現實中的周冠威則是喜歡電影。（本萃電影提供）

他知道，像是香港社運、反送中的相關議題，已經不能在香港公開述說談論，「現在的中學教育，政府已經扭曲當時的歷史，我想要告訴下一代，真實歷史是怎麼樣子。」周冠威表示，台灣是現階段能「暫時」談論反送中的地方之一，「所以我很珍惜現在的自由。」周冠威知道，台灣也曾經經歷過一段黑暗時期，但如今台灣與香港翻轉了，「這個世界很荒謬，所以我可以說，透過《自殺通告》尋找自由。」

張豐豪在《自殺通告》中飾演各方面都很優秀的學生會會長。（本萃電影提供）張豐豪在《自殺通告》中飾演各方面都很優秀的學生會會長。（本萃電影提供）

《自殺通告》找來黃秋生演出校長、杜汶澤則擔任出品人，周冠威表示，黃秋生是香港、台灣都知名的演員，當初答應演出讓他十分感動，「終於可以回歸正常，有人是因為劇本才接演我的作品，像這樣單純喜歡劇本的純粹在香港沒了。」他也感謝有了黃秋生，資方也願意投資。

至於杜汶澤，周冠威透露杜汶澤因為喜歡他的電影《幻愛》因而結緣，「我說既然你這麼喜歡《幻愛》，那可以投資，機不可失！」也因此杜汶澤投資了周冠威的《1人婚禮》、《自殺通告》，是他的「金主」之一。被問到為什麼不來找杜汶澤演一角？周冠威笑說：「他又不像校長！」

黃秋生在《自殺通告》中演出校長一角，答應演出讓周冠威很感動。（本萃電影提供）黃秋生在《自殺通告》中演出校長一角，答應演出讓周冠威很感動。（本萃電影提供）

片中以一間中學當作背景，學生演員不少，被問到哪個角色像他？周冠威笑說：「老土一點說，每個角色都是我，不過認真說的話是劉敬以及張豐豪，他們都會抗爭，手上都有火。」劉敬的角色喜歡農業，與學校制度格格不如，周冠威表示，電影中的「農業」對他來說就是「電影」，「我十幾歲就想當導演，不知道為什麼要讀書去考是，考試跟我追求的目標沒有相關。」至於張豐豪一角，周冠威分享，其實在投入演藝學校之前，也曾經停學、考0分，但為了他喜歡的電影願意去讀書，「我極度喜歡電影，為了喜歡的事情，必須要去做不喜歡的東西。」

周冠威透露自己是來台灣找自由，直呼在台灣拍片真的很幸福。（記者王文麟攝）周冠威透露自己是來台灣找自由，直呼在台灣拍片真的很幸福。（記者王文麟攝）

他分享，台灣年輕演員都很聽話、認真，就算沒有他們的戲分，也會到現場給予幫助。被問到那最不聽話的演員是不是黃秋生？周冠威立刻拍桌笑說：「當然！」不過他很願意接受不同意見，且黃秋生拍電影的經驗比他多太多了，雙方溝通非常有禮貌。

電影《自殺通告》目前已經送審至港府，不過已經躺了3個月沒消沒息，被問到會不會想繼續在台灣拍片？周冠威立刻說：「會啊，當然啊，在台灣拍片很幸福啊！」他透露下一部作品是影集，已經有報名金馬創投，電影也有著手在進行中。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中