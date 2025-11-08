自由電子報
娛樂 電視

「全民普發1萬」讓蔡阿嘎爆氣！意外變催債神器怒喊：欠錢的快吐出來

〔記者蕭方綺／台北報導〕行政院拍板全民普發1萬元政策後，全民摩拳擦掌準備登記領錢，不過網紅蔡阿嘎卻笑不出來，原來先前積欠他鉅額債務的前員工蘿拉，照理說也將是這波政策的受惠者之一，讓蔡阿嘎氣得直呼：「那1萬給我吐出來！」

蔡阿嘎因前員工蘿拉積欠大量債務，至今成為他心頭一根刺。（翻攝自臉書）蔡阿嘎因前員工蘿拉積欠大量債務，至今成為他心頭一根刺。（翻攝自臉書）

蔡阿嘎指出自己看到「全民普發1萬」的消息後，立刻想到那些「欠錢不還」的人，氣得在臉書表示：「全民普發1萬，我可以跟欠我錢的人討這1萬嗎？欸那些欠錢不還的，不要再藉口一堆唬爛說沒錢了，現在擺明就有1萬！你全家人都有1萬，快還錢！」

貼文中，他還附上與AI的對話截圖，詢問是否能合法追討債務人拿到的普發1萬元。AI則回答，若債主手中有法院判決與強制執行文件，且債務人帳戶確實有那筆錢，執行官可依法扣押，蔡阿嘎看到回覆後忍不住動念想「討回公道」。

蔡阿嘎列出與AI對話。（翻攝自臉書）蔡阿嘎列出與AI對話。（翻攝自臉書）

該文曝光後，網友笑翻留言：「你差的不是1萬，是3000萬吧！」、「蘿拉欠那麼多，1萬連零頭都不夠」、「你討1萬可能還要先花幾千行政費」，留言區瞬間變成網路法庭，熱鬧非凡。

不過也有內行網友指出，根據《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》第7條第2項明定：「依本條例規定自政府領取之補助及其他給與，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。」也就是說，蔡阿嘎若真想從蘿拉身上拿走那筆普發1萬元，恐怕難如登天。

