娛樂 電視

理解范姜被戴綠帽的糾結！59歲女星心痛揭露「前夫出軌」偷吃好友

〔娛樂頻道／台北報導〕范姜彥豐拍片控訴老婆粿粿婚內出軌好友「王子」邱勝翊，震撼演藝圈，現在王子和粿粿事業雙雙跌落谷底，引發網友熱烈討論。對此，有「凍齡美魔女」之稱的胡文英也感嘆這場風波勾起了自己當年的傷痛回憶，提到當年她的前夫同樣與朋友有不倫關係。

胡文英看到婚變新聞很有感觸。（翻攝自臉書）胡文英看到婚變新聞很有感觸。（翻攝自臉書）

胡文英表示，看到粿粿與范姜的新聞，內心相當有感觸，因為她也曾歷經幾乎一模一樣的婚姻崩壞。她坦言能理解范姜「選擇公開真相」的糾結與痛苦，心疼地說：「男生要有多大的勇氣，才能站出來面對這件事？」她相信這背後一定藏著極深的創痛與掙扎。

范姜彥豐（左起）踢爆粿粿出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）范姜彥豐（左起）踢爆粿粿出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

談及自身過往，胡文英透露當年她的前夫同樣與朋友有不倫關係，起初也一口咬定「絕對沒有背叛」，情節與這次事件如出一轍。她甚至為了挽回感情，找了徵信社查明真相，「我為了讓他回心轉意，也做過一樣的事，但最後還是無法挽回。」

如今再見婚變消息，她不禁感慨萬千：「想到自己的婚姻也曾如此不堪。」她體悟到，「只有掉進深淵的人，才能懂那種無力感。」即使回首仍有遺憾，胡文英也坦然表示：「有些感情，就算努力，也回不去了。」不過，她也感謝那些傷痛，讓自己學會面對現實、勇敢重生，並重新愛自己。

