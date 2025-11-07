自由電子報
娛樂 最新消息

李多慧是否續約小龍女語帶保留 社群俏皮發照超可愛

李多慧回憶起自己2024年挑戰台灣環島之旅。（翻攝自Threads）李多慧回憶起自己2024年挑戰台灣環島之旅。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧今（7）日在社群平台曬出1年前環島回憶，由於今年球季進入尾聲，稍早她出席活動被問及續約動向？李多慧尷尬微笑，在台上僅以「呃」帶過。不過，從社群發文明顯可見李多慧中文進步神速，更邀請粉絲猜猜她明年想給自己什麼挑戰？

李多慧發文裡包含自己表情很好笑的照片。（翻攝自Threads）李多慧發文裡包含自己表情很好笑的照片。（翻攝自Threads）

海邊風太大，吹得李多慧（中）的頭髮遮住了俏麗臉蛋。（翻攝自Threads）海邊風太大，吹得李多慧（中）的頭髮遮住了俏麗臉蛋。（翻攝自Threads）

李多慧說：「時間過得好快，環島已經是一年前的事了」她想起在台灣的生活，「感覺每一天都充滿挑戰」。她想起自己2023年挑戰成為台灣啦啦隊員；2024年挑戰台灣環島之旅；2025年挑戰第一次電影演出，每一年的回憶都如此特殊、難忘。

李多慧（右）認為挑戰台灣環島之旅讓她更愛台灣。（翻攝自Threads）李多慧（右）認為挑戰台灣環島之旅讓她更愛台灣。（翻攝自Threads）

「那明年，我又會迎來什麼樣的挑戰呢？如果有人能猜中我明年的挑戰，我一定會親自送禮物給他 …❤」文末，李多慧說，雖然自己也還不知道明年的挑戰會是什麼，不過她已經開始期待在台灣這塊土地上將發生那些奇蹟，李多慧也感謝台灣讓她真實感受到「活著」的意義，並甜蜜蜜的說：「我會永遠愛你，台灣 ꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱ ♡」。

