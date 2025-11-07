自由電子報
娛樂 最新消息

台泰影視密切合作！3年投資破6000萬 發願製作5部作品

瀚草文創創辦人曾瀚賢（左起）、泰國知名電影公司 Transformation Films總裁Sangar Chatchairungruang與樂到家國際娛樂總經理郝柏翔，共同簽署合作備忘錄，建立戰略夥伴關係。（瀚草文創提供）瀚草文創創辦人曾瀚賢（左起）、泰國知名電影公司 Transformation Films總裁Sangar Chatchairungruang與樂到家國際娛樂總經理郝柏翔，共同簽署合作備忘錄，建立戰略夥伴關係。（瀚草文創提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕台灣瀚草文創在去年的釜山影展發表「亞洲之春計畫」，承諾投入全方位資源，促進影視產業正向發展，瀚草文創今天（7日）攜手樂到家國際娛樂，宣佈與泰國知名電影公司Transformation Films建立戰略合作夥伴關係，3年將共同投資150萬至200萬美金（約台幣6195萬元），製作3至5部影視作品，推動台灣與泰國電影產業的全面提升，積極擴展全球影視新版圖。瀚草文創創辦人曾瀚賢表示：「我們不只要讓台灣內容走出去，更要讓世界看到台灣的影視創意能量！」

Transformation Films以恐怖作品及精湛的敘事能力聞名，由製作人Sangar Chatchairungruang領軍，團隊成員擁有豐富的影視產業經驗，不僅深耕泰國本土市場，也積極參與國際製作項目，包括好萊塢電影以及韓國頂尖公司 CJ Entertainment的合作，在泰國影壇享有極高聲譽。憑藉豐富的國際合作經驗與優異的內容創作實力，Transformation Films已成為亞洲影視產業中最具的影響力與競爭力的製作公司之一。

瀚草文創東南亞總監Huang Kun Quan（左起）、樂到家國際娛樂總經理郝柏翔、泰國電影公司Transformation Films總裁Sangar Chatchairungruang、泰國影視內容協會副會長Sirisak Koshpasharin、瀚草文創創辦人曾瀚賢等共同合影留念。（瀚草文創提供）瀚草文創東南亞總監Huang Kun Quan（左起）、樂到家國際娛樂總經理郝柏翔、泰國電影公司Transformation Films總裁Sangar Chatchairungruang、泰國影視內容協會副會長Sirisak Koshpasharin、瀚草文創創辦人曾瀚賢等共同合影留念。（瀚草文創提供）

瀚草文創董事長湯昇榮分享，2024年舉辦「第四屆野草計畫」時，曾邀請泰國影視內容協會副會長Sirisak Koshpasharin來台出席「亞洲影視交流論壇」。泰國影視內容協會代表泰國政府出席世界各大影視產業活動，推廣泰國影視製作資源，並協助推廣泰國影視的國際發展。

瀚草文創、樂到家與Transformation Films近日正式簽署泰語影視內容合作備忘錄，宣告三方攜手開啟國際合作新篇章。Transformation Films總裁Sangar Chatchairungruang表示，「過去我們曾與美國、韓國等地合作，這次能與來自台灣的瀚草文創、樂到家國際娛樂建立長期夥伴關係，對我們而言意義非凡，也深感榮幸。透過此次合作，希望能讓泰國電影在亞洲市場綻放更多可能，同時也將泰國的創作能量與文化魅力推向全球觀眾。」

樂到家國際娛樂總經理郝柏翔亦開心分享道：「我們三方不僅對優質內容抱持同樣的熱情，也擁有共同的國際視野與創作目標。希望透過這次的合作，能打造更多兼具票房與創意的優異影視內容。」

首部投資項目為泰國邪靈恐怖電影，集結多位泰國實力派與金獎級演員共同演出，由2024年泰國年度票房冠軍、締造最快破億泰銖票房紀錄《鬼聲泣2》導演Taweewat Wantha擔任監製，並由Bordikorn Lohachala導演執導，強強聯手打造最新恐怖力作，該片預計2026年上映，勢必再掀起泰國鬼片熱潮。

