娛樂 最新消息

謝知橋玩笑翻車！一句「看完唐綺陽書就退費」急道歉釣出國師說話了

唐綺陽（左）大器回應謝知橋。（組合照，翻攝自臉書）唐綺陽（左）大器回應謝知橋。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Threads近日上掀起「最夭壽但合法的事」話題，作家謝知橋在留言區開玩笑寫下，「買唐綺陽星座書電子版，在平台退費時間內把自己的星座看完就退費。」不料卻被部分網友誤認為真實行為，進而引發猛烈批評。面對網路炎上，謝知橋緊急出面澄清致歉，也意外釣出「國師」唐綺陽出面回應。

Threads上有網友近日發起「最夭壽但是合法的事大賽」，謝知橋以「買唐綺陽星座書電子版，在平台退費時間內把自己的星座看完就退費。」留言參賽，不料卻被部分網友當真，引來海量謾罵批評聲浪。對此，謝知橋趕緊澄清，強調自己從未退過書，會以唐綺陽的書當例子，只是為了讓內容更有哏，「原本的靈感是有讀者曾當面說看了我電子書一部分就申請退費了，他當時的理由是想改買實體書。」

不過，謝知橋也坦言此次玩笑確實不夠審慎，「因此讓不少人誤以為是我做過的事，這點我沒有預料到也不夠深思熟慮。畢竟無論什麼原因，我都不應該拿她的著作開玩笑。」並表示會私下向唐綺陽致歉，「我未來針對出版、智財議題，一定會以鼓勵支持正版的角度發言。」同時也呼籲外界理性看待，別讓一場誤會模糊初衷。

然而，唐綺陽見謝知橋的澄清則展現大氣風度，甚至親自留言回應，「我的週報有說，最近作家說話要小心，你沒有認真看齁⋯⋯相信你的為人啦，玩笑不要亂開，大家一起支持出版業喔！」謝知橋隨即致歉，「真的對不起國師，之後一定每週看熟。」成功化解誤會。

