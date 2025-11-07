粿王事件有感！周曉涵淪「工具人」 遭閨密玩弄...揭恐怖真相

周曉涵。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕周曉涵今（7日）出席萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」第七屆公益畫展。近期爆發「粿王」事件，她在社群寫下「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐，隱藏在朋友群裡面，最後被背叛的心情」，被問發文原因，她笑說這其實是自己的親身經歷。

周曉涵分享，以前高中有過「粿王」事件類似經驗，「曾經有一個非常好的閨密說要介紹一個男生給我認識，她要介紹她男朋友的好友給我認識，她覺得以後這樣子我們就可以Double Date」。沒想到約會一段時間後，她差點要跟這個男生在一起，「後來那個男生有一天突然消失。因為那時候我已經很喜歡這個男生了，他消失之後我很難過，一直哭，閨密還安慰我說『對不起，介紹了一個渣男給我認識』，就一直跟我道歉。」

周曉涵在「粿王」事件爆發後發文曝心情。（翻攝自Threads）

多年後，事情才水落石出，周曉涵說：「那男的突然聯繫我，他就說有件事情想跟我說很久了，他覺得很對不起我，他跟我的閨密那時候是在一起的。為了可以順理成章看到這男生，閨密才故意把這個男生介紹給我。」對此，她不禁直呼：「所以我就覺得很可怕，那時候才會有感而發發文。」

周曉涵提到，閨密後來和小王也分手了，她和這位閨密早就沒有聯絡了，「我那時完全沒有察覺。我們那時候常常四個人一起出去約會，閨密還會陪我去買男生的禮物，還說『這個他會喜歡』，天啊，想到就覺得好恐怖，隱藏在朋友裡面，這真的是很崩潰，細思極恐」。

