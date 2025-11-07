自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粿王事件有感！周曉涵淪「工具人」 遭閨密玩弄...揭恐怖真相

周曉涵。（記者陳奕全攝）周曉涵。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕周曉涵今（7日）出席萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」第七屆公益畫展。近期爆發「粿王」事件，她在社群寫下「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐，隱藏在朋友群裡面，最後被背叛的心情」，被問發文原因，她笑說這其實是自己的親身經歷。

周曉涵分享，以前高中有過「粿王」事件類似經驗，「曾經有一個非常好的閨密說要介紹一個男生給我認識，她要介紹她男朋友的好友給我認識，她覺得以後這樣子我們就可以Double Date」。沒想到約會一段時間後，她差點要跟這個男生在一起，「後來那個男生有一天突然消失。因為那時候我已經很喜歡這個男生了，他消失之後我很難過，一直哭，閨密還安慰我說『對不起，介紹了一個渣男給我認識』，就一直跟我道歉

周曉涵在「粿王」事件爆發後發文曝心情。（翻攝自Threads）周曉涵在「粿王」事件爆發後發文曝心情。（翻攝自Threads）

多年後，事情才水落石出，周曉涵說：「那男的突然聯繫我，他就說有件事情想跟我說很久了，他覺得很對不起我，他跟我的閨密那時候是在一起的。為了可以順理成章看到這男生，閨密才故意把這個男生介紹給我。」對此，她不禁直呼：「所以我就覺得很可怕，那時候才會有感而發發文。」

周曉涵提到，閨密後來和小王也分手了，她和這位閨密早就沒有聯絡了，「我那時完全沒有察覺。我們那時候常常四個人一起出去約會，閨密還會陪我去買男生的禮物，還說『這個他會喜歡』，天啊，想到就覺得好恐怖，隱藏在朋友裡面，這真的是很崩潰，細思極恐」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中