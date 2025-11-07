《罪後真相》導演夜宿香閨 周曉涵微腫談戀情：認識中

周曉涵談及與《罪後真相》導演陳奕甫的緋聞。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕周曉涵今（7日）出席萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」公益畫展，被問到與《罪後真相》導演陳奕甫的緋聞。兩人6月被拍到互動親密，還被直擊男方「直搗香閨過夜」，但她依舊低調不鬆口，僅說：「就是在認識中，先當朋友啦！看看囉！」

陳奕甫目前人在中國拍戲，兩人已經「滿久沒見面」，靠偶爾的簡訊聯絡維持互動。問她會不會像熱戀情侶一樣照三餐問候？她忍不住笑出來：「不會啦，怎麼可能，他現在在對岸拍戲。」至於爸媽是否已經見過？她更連忙搖頭：「爸媽沒見過。」

被問到是否能接受遠距離戀愛？周曉涵坦言心態真的變了：「以前可以，但現在會覺得陪伴滿重要的。遠距離只是一直靠訊息、視訊，好像沒有實質的陪伴。」但她也補充，和陳奕甫沒視訊，「還沒到視訊的階段，所以我才說這需要感受看看，我也不知道會怎樣」，對這段關係保持順其自然的態度。

周曉涵（右）談及與《罪後真相》導演陳奕甫的緋聞。（記者陳奕全攝）

談到兩人是如何認識的？周曉涵透露是朋友牽線，原本想看看有沒有合作機會？沒想到先被媒體拍下疑似過夜畫面。經紀人當時回應「談得來、有共同興趣，但不是交往」，她今天也持相同說法，坦白還在觀察彼此。

周曉涵過去與大馬男星蘇熙喆曾因「床上雙人瑜珈照」鬧出緋聞，這次又被問到是否因新導演出現、蘇熙喆才搬家？她無奈大叫：「這也太久了吧，早就沒了啦，已經搬很久了！」更苦笑表示，那段影像實在「揮之不去」，還自嘲：「好煩喔，有沒有別的可以蓋過。」

至於陳奕甫是否對她的過往八卦好奇？周曉涵說沒有，因為男方根本不在台灣演藝圈生態內：「他本來就不太關心藝人方面的事情，我在跟這導演認識之前，他也不知道我是誰。他長年不在台灣，有時候跟他聊天，他很多人都不知道。」

周曉涵今現身被發現「微腫」，被問是否為「幸福肥」？她立刻否認：「沒有，是衣服寬鬆，可能水腫。」至於有無「好消息」？她秒回：「怎麼可能啦！」

