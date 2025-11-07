自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《罪後真相》導演夜宿香閨 周曉涵微腫談戀情：認識中

周曉涵談及與《罪後真相》導演陳奕甫的緋聞。（記者陳奕全攝）周曉涵談及與《罪後真相》導演陳奕甫的緋聞。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕周曉涵今（7日）出席萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」公益畫展，被問到與《罪後真相》導演陳奕甫的緋聞。兩人6月被拍到互動親密，還被直擊男方「直搗香閨過夜」，但她依舊低調不鬆口，僅說：「就是在認識中，先當朋友啦！看看囉！」

陳奕甫目前人在中國拍戲，兩人已經「滿久沒見面」，靠偶爾的簡訊聯絡維持互動。問她會不會像熱戀情侶一樣照三餐問候？她忍不住笑出來：「不會啦，怎麼可能，他現在在對岸拍戲。」至於爸媽是否已經見過？她更連忙搖頭：「爸媽沒見過。」

被問到是否能接受遠距離戀愛？周曉涵坦言心態真的變了：「以前可以，但現在會覺得陪伴滿重要的。遠距離只是一直靠訊息、視訊，好像沒有實質的陪伴。」但她也補充，和陳奕甫沒視訊，「還沒到視訊的階段，所以我才說這需要感受看看，我也不知道會怎樣」，對這段關係保持順其自然的態度。

周曉涵（右）談及與《罪後真相》導演陳奕甫的緋聞。（記者陳奕全攝）周曉涵（右）談及與《罪後真相》導演陳奕甫的緋聞。（記者陳奕全攝）

談到兩人是如何認識的？周曉涵透露是朋友牽線，原本想看看有沒有合作機會沒想到先被媒體拍下疑似過夜畫面。經紀人當時回應「談得來、有共同興趣，但不是交往」，她今天也持相同說法，坦白還在觀察彼此。

周曉涵過去與大馬男星蘇熙喆曾因「床上雙人瑜珈照」鬧出緋聞，這次又被問到是否因新導演出現、蘇熙喆才搬家？她無奈大叫：「這也太久了吧，早就沒了啦，已經搬很久了！」更苦笑表示，那段影像實在「揮之不去」，還自嘲：「好煩喔，有沒有別的可以蓋過。」

至於陳奕甫是否對她的過往八卦好奇？周曉涵說沒有，因為男方根本不在台灣演藝圈生態內：「他本來就不太關心藝人方面的事情，我在跟這導演認識之前，他也不知道我是誰。他長年不在台灣，有時候跟他聊天，他很多人都不知道。」

周曉涵今現身被發現「微腫」，被問是否為「幸福肥」她立刻否認：「沒有，是衣服寬鬆，可能水腫。」至於有無「好消息」？她秒回：「怎麼可能啦！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中