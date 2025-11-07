「聲樂界林志玲」嫁導演尪4年 認了夫妻「超會吵」...背後原因曝光

安唯綾（左）聊到婚姻，認為結婚後的世界完全不同。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「聲樂界林志玲」安唯綾2021年和導演于中中結婚，婚後育有一子，她今（7日）出席萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」第七屆公益畫展，聊到婚姻，她認為結婚後的世界完全不同：「婚姻本來就不容易，有了小孩更不容易。」大小事幾乎都得討論一輪，時間分配也跟以前談戀愛完全不一樣。至於外界討論的「粿王事件」，她沒有多評論，「有事就多跟另外一半溝通，因為小孩太小了，需要更多陪伴。」

安唯綾一邊拍戲、一邊帶小孩，她笑說現在人生比重超明確「70%育兒、30%才是自己的生活。」原來導演老公于中中拍戲時，最掛心的就是孩子的安全，甚至希望她多把心力放在小孩身上。

安唯綾。（記者陳奕全攝）

安唯綾招認與于中中交往初期「超級會吵架」，但生了小孩後也沒有比較和平，只是吵的內容改成「誰該先陪孩子、誰的時間該調整」，不過她也大爆老公的反差，「他在工作上非常嚴謹、認真、機車，但是他在育兒這塊，完全是非常好的爸爸，反而我是黑臉」，無奈笑說：「育兒真的太難了，要花很多心思。」

