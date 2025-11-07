粿粿婚外出軌遭經紀公司除名解約？ 不倫王子工作驟減

粿粿在經紀公司發出第一波聲明後，又發布17分鐘影片認了有踰矩行為。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星范姜彥豐指老婆「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊婚內出軌，痛斥兩人道德淪喪。王子為此事已二度道歉，粿粿也發布時長17分鐘的影片回應，隔空交火多日，外界評論不斷。網友發現粿粿近日幾乎神隱，也出現經紀公司「好看娛樂」已將她除名解約，對此，經紀公司並未回應。

粿粿（左）與范姜彥豐婚變。（翻攝自IG）

粿粿和王子兩人因捲入婚變，形象重挫，粉絲人數下滑。范姜彥豐指控當日，粿粿發出第一波聲明，當時經紀公司也出面回應，指她忙著與律師協商離婚官司，故減少工作量，接下來事情也會都交給律師處理。出人意料的是，粿粿之後發出17分鐘影片，承認與王子有踰矩行為，經紀公司從此靜悄悄，再也沒有對外發聲。

請繼續往下閱讀...

王子已經發出兩波正式聲明。（本報資料照）

外界傳出粿粿已被經紀公司除名解約，王子也爆出惹怒經紀公司高層遭喜鵲切割，事後王子經紀人回應已正式發過兩則聲明，不願再繼續浪費社會資源，暫停王子所有工作。如今爆出粿粿經紀公司也要解約，對此經紀公司並未回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法