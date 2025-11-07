自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

范世錡捲于朦朧案！ 「姊姊」現身做公益 親揭私下互動

安唯綾。（記者陳奕全攝）安唯綾。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕安唯綾今（7日）出席萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」第七屆公益畫展，她近來在廈門拍戲，與賈靜雯同劇組，被問有無關心修杰楷涉閃兵？她透露有在劇組關心過賈靜雯，兩人只聊媽媽經及小孩教育，但能感受到賈靜雯依舊專業穩定、戲拍得非常投入。她身為修杰楷昔日的同門師妹，僅簡短力挺：「我相信修哥，他是個很負責任的人。」

安唯綾。（記者陳奕全攝）安唯綾。（記者陳奕全攝）

安唯綾昨晚從廈門飛回台灣，原本航班要降落松山機場，卻突然因機場封閉改飛桃園，在空中繞來繞去，她抱著兩歲兒子一打一，「整個人都要崩潰了」，最後才順利落地。回家後小孩秒斷電睡著，她事後才知道原來是金門醫療專機爆胎，才導致松山緊急關場。

安唯綾在趙露思新戲《許我耀眼》飾演范世錡的姊姊；提到范世錡曾捲入于朦朧墜樓案，她表示兩人只合作了幾場戲，看不出異樣，「時間很短，客串兩天拍完就飛走了」，也沒私下聯繫。不過講到趙露思，她整個變粉絲模式，大讚對方敬業又有要求，「她EQ很高、反應很快，還會把整個劇組氣氛帶起來」，第一次合作就大加分，她也覺得趙露思非常瘦，笑說：「我去了中國演戲，我發現我是胖子，他們會為了上鏡的要求而瘦，我很佩服他們。」至於趙露思的合約糾紛，她則低調說不便評論。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中