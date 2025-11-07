范世錡捲于朦朧案！ 「姊姊」現身做公益 親揭私下互動

安唯綾。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕安唯綾今（7日）出席萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」第七屆公益畫展，她近來在廈門拍戲，與賈靜雯同劇組，被問有無關心修杰楷涉閃兵？她透露有在劇組關心過賈靜雯，兩人只聊媽媽經及小孩教育，但能感受到賈靜雯依舊專業穩定、戲拍得非常投入。她身為修杰楷昔日的同門師妹，僅簡短力挺：「我相信修哥，他是個很負責任的人。」

安唯綾昨晚從廈門飛回台灣，原本航班要降落松山機場，卻突然因機場封閉改飛桃園，在空中繞來繞去，她抱著兩歲兒子一打一，「整個人都要崩潰了」，最後才順利落地。回家後小孩秒斷電睡著，她事後才知道原來是金門醫療專機爆胎，才導致松山緊急關場。

安唯綾在趙露思新戲《許我耀眼》飾演范世錡的姊姊；提到范世錡曾捲入于朦朧墜樓案，她表示兩人只合作了幾場戲，看不出異樣，「時間很短，客串兩天拍完就飛走了」，也沒私下聯繫。不過講到趙露思，她整個變粉絲模式，大讚對方敬業又有要求，「她EQ很高、反應很快，還會把整個劇組氣氛帶起來」，第一次合作就大加分，她也覺得趙露思非常瘦，笑說：「我去了中國演戲，我發現我是胖子，他們會為了上鏡的要求而瘦，我很佩服他們。」至於趙露思的合約糾紛，她則低調說不便評論。

