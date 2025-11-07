晶晶體女孩被趕出家門 感激恩師預支勞報：讓我活下來

音樂人ana推出首張概念專輯《Final Girl》。（東城音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂人ana推出首張概念專輯《Final Girl》，以「晶晶體女孩的客語革命」為題，將客語與英語混融成電子搖滾的聲音實驗。專輯由金曲製作人呂紹淳全盤操刀，提到呂紹淳還在她人生最低谷時伸援手，「被趕出家門時，是老師先預支勞報讓我活下來。」

ana以「晶晶體」為靈感創作同名專輯，她以客語與英語雙語書寫，讓母語不再只是文化符號，而是自我對話與反抗的語言。她說：「我講話本來就很晶晶體，就想說客語與英語相互押韻一定很好玩。與懷舊無關，只是想發出屬於這一代客家人（我）的聲音。」

首張專輯歷時一年多製作，從詞曲到音色皆以高標準工藝打造。ana笑說：「整張專輯都在哭。」她坦言自己對作品執念極深，「幸好呂老師願意與我溝通。最難忘的是被氣哭的同時，也被愛救回來。」而王治平更是首度跨界饒舌，將能量注入她的創作。ana分享：「我一直都知道王老師是台式嘻哈始祖、L.A. Boyz的製作人！我們其實沒見過幾次，卻在 Hiatus Kaiyote 演唱會巧遇，我還緊張問呂老師我可不可以去打招呼，結果王老師超Chill、超親切，都是愛音樂的人。」

