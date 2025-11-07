自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

晶晶體女孩被趕出家門 感激恩師預支勞報：讓我活下來

音樂人ana推出首張概念專輯《Final Girl》。（東城音樂提供）音樂人ana推出首張概念專輯《Final Girl》。（東城音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂人ana推出首張概念專輯《Final Girl》，以「晶晶體女孩的客語革命」為題，將客語與英語混融成電子搖滾的聲音實驗。專輯由金曲製作人呂紹淳全盤操刀，提到呂紹淳還在她人生最低谷時伸援手，「被趕出家門時，是老師先預支勞報讓我活下來。」

ana以「晶晶體」為靈感創作同名專輯，她以客語與英語雙語書寫，讓母語不再只是文化符號，而是自我對話與反抗的語言。她說：「我講話本來就很晶晶體，就想說客語與英語相互押韻一定很好玩。與懷舊無關，只是想發出屬於這一代客家人（我）的聲音。」

首張專輯歷時一年多製作，從詞曲到音色皆以高標準工藝打造。ana笑說：「整張專輯都在哭。」她坦言自己對作品執念極深，「幸好呂老師願意與我溝通。最難忘的是被氣哭的同時，也被愛救回來。」而王治平更是首度跨界饒舌，將能量注入她的創作。ana分享：「我一直都知道王老師是台式嘻哈始祖、L.A. Boyz的製作人！我們其實沒見過幾次，卻在 Hiatus Kaiyote 演唱會巧遇，我還緊張問呂老師我可不可以去打招呼，結果王老師超Chill、超親切，都是愛音樂的人。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中