娛樂 最新消息

讓全球看見台灣故事跟文化 文策院、鏡文學砸3.1億「5年開發10部作品」

文策院院長王敏惠（左起）、文化部長李遠、精鏡傳媒董事長裴偉、原石國際董事長鄭優啟動國際合資合製。（鏡文學提供）文策院院長王敏惠（左起）、文化部長李遠、精鏡傳媒董事長裴偉、原石國際董事長鄭優啟動國際合資合製。（鏡文學提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「鏡文學」今於「2025 TCCF 創意內容大會」舉辦成立記者會，宣布由文化內容策進院（文策院）與鏡文學共同投資3.1億台幣的影視製作公司「鏡好看」（Mirror Entertainment）正式成立，將於5年內開發10部影視作品，希望以這10部作品，培育10組說故事的人才，打造10部作品的臺流明星，讓全世界的觀眾都看見臺灣的故事與文化。

在鏡好看成立之前，鏡文學除了專精於文學、故事IP的挖掘與開發，也逐步跨足影視投資與製作，累積豐富經驗，包含投資奧斯卡臺灣代表片暨金馬獎最佳劇情片《陽光普照》和《瀑布》，以及票房表現亮眼的《粽邪3：鬼門開》等作，也製作獲得7項金鐘的劇集《八尺門的辯護人》、《死了一個娛樂女記者之後》和電影《丟包阿公到我家》。

未來5年，鏡好看將陸續投入開發10部作品，包含有特殊題材、深刻田調、具話題性的企劃，有的是全球關注的議題，有的具有臺灣在地特色，目標引起人性共鳴。其中7個與日本、韓國、新加坡等國家合資或合製的影視企劃案於今日曝光。

包含以真實事件或全球矚目議題為題材的作品，如改編自臺灣真實女性殺人案件、奠基於深度田調之上的劇集《她殺之罪》；源自瑞士真實故事，聚焦網路帶給現代兒童少年的身心壓力及父母教養問題的喜劇《有緣再掛號》；從一場鑽石失竊案偵查開始，一步步揭開巨大陰謀的跨國諜報故事《鑽石與麵包》；亦有具著重娛樂、商業性的企劃，如描述黑道大哥金盆洗手做牧師卻不斷捲入麻煩的黑色幽默喜劇《黑道牧師》；以及從家庭創傷複製切入的恐怖驚悚電影《跳房子》。

另外，還有在PTT爆紅、鏡文學平台點閱冠軍的小說《獻給殺人魔的居家清潔指南》，以及今年6月甫出版即再刷，描述橫跨臺日百年情誼的原民棒球故事《蕉葉與樹的約定》。

