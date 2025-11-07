《我的意外父母》及《再一次心跳》開鏡 簡嫚書、許莉廷成「嬌」點

大和公益微電影《我的意外父母》及《再一次心跳》開鏡，演員簡嫚書（前排右二）、許莉廷（前排右一）成嬌點。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園知名建商大和建設已經連續4年投入公益微電影拍攝；每屆「大和獎微電影徵選」結束後，會邀請導演拍攝並全額贊助，至今完成六部公益微電影；第四屆選出《我的意外父母》及《再一次心跳》，今舉行開鏡儀式，兩劇演員簡嫚書、陳文山及許莉廷都出席，也吸引眾多目光。

大和建設董事長何溪明指出，《我的意外父母》及《再一次心跳》兩部微電影，是由「大和獎微電影徵選」獲獎的新銳導演與優秀團隊共同參與製作，劇本取材自本土真實故事，期盼透過影像呈現身邊「愛的故事」，傳遞正向力量，兩部作品預計於明年4月底在台茂美麗華舉辦首映會，並將角逐國內外重要影展獎項，為新銳導演與演員提供展現才華舞台，讓更多人看見台灣影像創作的溫度。

市長張善政致詞時指出，感謝何溪明秉持善念，出資拍攝兩部具社會關懷意涵的公益微電影，呈現桃園市失智症關懷協會及桃園市生命線協會長期推動的核心價值與服務精神，相信作品上映後，會成為網路搜尋、觀看的熱門影片。

