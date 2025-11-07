aespa快閃店移師台北！限定沉浸式體驗 MYs快來夢幻樂園

aespa 9月份在首爾快閃店開幕時在店內留下身影。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團aespa快閃店即將登陸台北，萬眾矚目的「aespa WEEK #RichMan POP UP」限定體驗即將開幕，台北站即將在12月13日至19日於台北新光三越越A8 3樓登場，為MYs（粉絲名）打造獨一無二的夢幻樂園。

「aespa WEEK #RichMan POP-UP @TAIPEI 」精心打造兩大沉浸式體驗專區，當中的「限定主題展區」讓粉絲走進一個讓aespa藝術魅力栩栩如生的世界，體驗以標誌性《Rich Man》概念為靈感打造的震撼視覺裝置。而在「現場互動體驗」區域中則讓粉絲能在專屬的聆聽區，伴隨你最喜愛的成員，一起感受音樂的律動，也能在投影區體驗精彩絕倫的視覺互動連結，透過聲音、畫面到空間氛圍的多重營造，全方位打造出獨一無二的沉浸式體驗。

請繼續往下閱讀...

aespa快閃店在12月於台北登場。（大步整合行銷提供）

近期aespa為了宣傳全新迷你專輯《Rich Man》卯足全力，除了在各城市推出主題快閃店「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE」外，還飛到世界各地宣傳，近期她們更登上美國知名節目《Good Morning America》及Fox TV熱門談話節目《The Jennifer Hudson show》宣傳，掀起國際媒體高度關注，人氣更加水漲船高。

隨著aespa最新巡迴《2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE》今年8月底於首爾奧林匹克體操競技場 KSPODOME起跑，還將於明年二月在香港開唱，讓粉絲引頸期盼亞洲其他站點的公布，期待能近距離見證四位成員以全新專輯《Rich Man》為核心打造的華麗舞台與嶄新視覺世界觀。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法