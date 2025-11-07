自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭書瑤管理費事件委屈快哭了 露面鬆口最新近況

郭書瑤加盟「混血兒娛樂」記者會。（記者陳奕全攝）郭書瑤加盟「混血兒娛樂」記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤加盟新東家，今天出席記者會鬆口近況，她去年被爆出積欠管理費挨轟，事業歷經低潮，受訪一度哽咽，她表示沒有搬家，現在看到鄰居也不會尷尬。至於提告管理員一事，她則不願多談細節，低調回應：「謝謝大家。」

瑤瑤加盟混血兒娛樂，混血兒娛樂創辦人蕭豐稷親自出席致詞，表示將全力支持瑤瑤，讓她在專業領域上更上一層樓。瑤瑤從出道以來，從《志氣》到《通靈少女》，已經累積了金馬獎新演員、金鐘獎最佳女主角等多項殊榮。

郭書瑤加盟「混血兒娛樂」記者會。（記者陳奕全攝）郭書瑤加盟「混血兒娛樂」記者會。（記者陳奕全攝）

瑤瑤非常感謝老闆蕭豐稷傾力相助，公司更喊出她想待多久就待多久的合約條件，她笑說：「本來想說一首歌而已，老闆說要拍MV。」她也在記者會上真情流露，分享了她選擇混血兒娛樂的關鍵原因。她坦言，決定加入的那個時間點，是她人生中一個比較低潮的時刻，「有一點不知道要往哪裡走，甚至懷疑自己」。

瑤瑤感性說：「讓我在那段不太堅定的時刻，有一個可以靠的地方。我覺得他們真的有『接住我』。」她強調新東家不單是公司與藝人的關係，而是像一個有溫度、有義氣的大家族。

瑤瑤預告將推出新歌，「我真的，好久沒有發新歌了。」她特別感謝混血兒娛樂給了她很大的空間，這次的新歌對她來說意義非凡，「過去演員的身份大多是說講角色的故事，這次把自己真實的感受放進歌裡，包括情感和生活上的故事，都是過去不曾展現過的樣貌，混血兒也讓我突破了過去既定『應該要怎麼樣』的框架，大家以後聽到可能會感覺到很不一樣，非常期待很快就能跟大家分享這首新作品。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中