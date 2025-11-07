自由電子報
娛樂 日韓

全昭彌美妝品牌出事了 設計出包遭警方調查

韓國混血女星「SOMI」全昭彌從《PRODUCE 101》第1名出道。（翻攝自IG）韓國混血女星「SOMI」全昭彌從《PRODUCE 101》第1名出道。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國混血女星「SOMI」全昭彌從《PRODUCE 101》第1名出道，參加限定女團I.O.I。近日SOMI除了演藝工作之外，也創立個人美妝品牌「GLYF」，成功開啟斜槓人聲，沒想到GLYF卻因包裝標示出問題，遭到警方調查，品牌官方也為此發聲明道歉。

SOMI去年4月推出美妝品牌GLYF，近期為了宣傳新產品，特別打出「感情急救包」。（翻攝自X）SOMI去年4月推出美妝品牌GLYF，近期為了宣傳新產品，特別打出「感情急救包」。（翻攝自X）

SOMI去年4月推出美妝品牌GLYF，近期為了宣傳新產品，特別打出「感情急救包」，把公關贈品做成白色急救箱的外型，並加上紅色十字符號。沒想到就是這個紅色十字符號出問題，這個符號是戰爭和災難中人道援助重要象徵，根據《大韓紅十字會組織法》，這個標誌被嚴格禁止作為商業使用，違反者最高可能被處以1千萬韓圜（約新台幣23.4萬元）罰款。

SOMI創立的美妝品牌已經發出道歉聲明，並緊急召回公關品。（翻攝自IG）SOMI創立的美妝品牌已經發出道歉聲明，並緊急召回公關品。（翻攝自IG）

昨（6）GLYF發出道歉聲明，表示「在將此概念進行視覺化設計的過程中，我們犯下了一個錯誤：未經事前審核，便使用了可能與大韓紅十字會標誌相似的設計元素。我們未能充分認識紅十字標誌所承載的歷史性、人道主義意義，以及其法律保護的重要性，對此我們深表歉意。」

目前GLYF以停止發布相關設計所有內容，發出去的公關品也全數召回，更積極與紅十字會進行協商，竭盡全力彌補這次的錯誤，更保證類似事件未來不會再發生。

