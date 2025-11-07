粿粿爆婚外情「照片為證」 網友扮柯南分析「拍照」心理

范姜彥豐（右）與粿粿婚變鬧上檯面。（翻攝自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「粿粿」（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚變風波延燒，網上瘋傳她與藝人「王子」邱勝翊的親密照片，引發輿論譁然。有網友發文指出，范姜疑似因iPad與iPhone共用同一帳號，意外同步看到粿粿的私人照片，「偷吃照」因而曝光。

該名網友在Dcard發文求問：「既然都偷吃了為什麼還要拍照留證據？」原PO指出，iCloud雲端同步一旦開啟，手機與平板的照片便會自動共享，「這種事出包案例又不是沒有」。原PO認為「一般來說幹壞事的時候都會想盡可能煙滅證據吧，婚外出軌這種事情實在沒必要記錄下來。」

貼文一出，許多網友湧入留言區，化身成「心理師」分析事件的原因，「做壞事又喜歡留下痕跡的人，往往覺得自己不會被抓」、「有種勝利或刺激的心態，甚至像搜集戰利品一樣」、「人品差的才會在錯的地方尋求成就感」、「很多時候做壞事，並不會心思熟慮，還有僥倖心態，這是人性」。

也有網友指出，粿粿可能「早就看低男方」，才會毫不防備地拍照留念，甚至有人推測這是「互留把柄」以便事後脫身的手段，「東窗事發才能拖對方下水」。

