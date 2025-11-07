自由電子報
娛樂 最新消息

黃明志恐遭鞭刑 旅星藝人親揭「打一鞭就半死」震撼實況

黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，最多恐被判監禁5年，並處3至9下鞭刑。（本報資料照）黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，最多恐被判監禁5年，並處3至9下鞭刑。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「創作鬼才」黃明志驚傳涉及台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，依據馬國法律，若罪名成立恐面臨鞭刑。台灣歌仔戲演員洪秀玉旅居同樣保留鞭刑制度的新加坡逾30年，她坦言「打一鞭就半死了，皮肉裂開，無法躺只能趴著睡。」顯示鞭刑威力驚人。

據《中國時報》報導，洪秀玉表示新加坡人對法律敬畏有加，夜間治安良好，「外送放家門口都沒人敢偷」，全因鞭刑威懾效果強大，她透露曾有外國遊客在觀光區亂塗鴉，最終遭到鞭刑「嚇得半死」從此不敢再犯。洪秀玉認為，鞭刑雖看似殘酷，但對加害者是一種強烈警示，「他傷害別人更沒有人道，所以要面對嚴格處罰」，並指出這套制度也讓社會維持秩序。

據了解，新加坡司法中鞭刑屬最嚴厲刑罰之一，只適用於50歲以下、身體健康的男性罪犯，常見於性侵、販毒、搶劫等重大案件，一次判決上限最多可達24鞭，且多與監禁並行。行刑時由受訓人員持長約1.2公尺、粗約1.27公分的藤鞭抽打臀部，醫師也會全程監督以防因劇痛休克，若囚犯在服刑期間再犯重錯，或少年感化院內違規嚴重者，也可能追加鞭刑處分。

雖然，鞭刑制度在國際間仍備受爭議，但對新加坡社會而言則被視為維護法紀與安全的必要之惡，洪秀玉為此強調，「在這裡大家都知道不能亂來，法律真的會動真格！」隨著黃明志案持續延燒，外界關注若他罪名成立，是否會面臨同樣的極刑，也讓「鞭刑」再度成為輿論焦點。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

